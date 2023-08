"Aucune goutte d’eau ne nous échappe" : en Espagne, un combat inégal contre la sécheresse

REPORTAGE

Dans quatorze municipalités de la région de Malaga, dans le sud de l’Espagne, l’eau ne coule plus au robinet la nuit depuis le début de l’été, afin de garantir l’approvisionnement en journée. Des restrictions qui alarment les habitants et le secteur hôtelier, dans une région où la démographie s'envole pendant la période estivale.

C’est un geste qui lui rappelle un autre temps. Penchée au-dessus de son évier en ce début du mois d’août, Ángela Gutiérrez, 83 ans, remplit comme chaque jour une bouteille et un seau d’eau. "Je fais des réserves pour la nuit, au cas où je doive aller aux toilettes par exemple, ou me doucher, et que l’eau ait déjà été coupée." Depuis la fin du mois de juin, l’eau ne coule plus au robinet la nuit dans le village de Benamargosa, près de Malaga, en raison de la sécheresse historique que traverse cette région du sud de l’Espagne. Les coupures ont d'abord été décrétées entre 23 h et 7 h du matin. Désormais, il faut vivre sans eau courante entre 21 h et 9 h, soit douze longues heures.

Ángela Gutiérrez fait des réserves d’eau pour la nuit, dans sa maison à Bernamargosa. © Armelle Exposito / France 24

Répartir l’eau de manière équitable

"Cette situation me fait penser à quand j’étais jeune", souffle Ángela, "sauf qu’avant, il y avait de l’eau dans le fleuve, les puits… Aujourd’hui, on ne peut trouver de l’eau nulle part une fois qu’elle est coupée." Ángela fait partie des habitants qui ne possèdent pas de réservoir d’eau personnel. Après 21 h, il ne lui reste que les maigres réserves qu’elle a pu faire en journée.

Salvador Arcas, le maire du village de 2 000 habitants, lui rend souvent visite. Dans le petit jardin arboré de sa maison typiquement andalouse, Ángela s'inquiète pour ses plantes. "J’essaie de consommer le minimum d’eau. Les plantes que je veux vraiment sauver, je les arrose avec de l’eau en bouteille pour ne pas gaspiller celle du robinet." L’édile lui sourit, peiné. "Les restrictions d’eau qu'on a mises en place, c’est pour le bien des habitants", assure-t-il. "L’eau dont on dispose, il faut la répartir de manière équitable pour que tout le monde y ait accès. Car nous devons encore passer le mois d’août…"

Salvador Arcas et Ángela Gutiérrez discutent des restrictions d’eau à Benamargosa. © Armelle Exposito, France 24

Économiser la moindre goutte d’eau

Une perspective angoissante pour Salvador Arcas. En plus des coupures d’eau, le maire socialiste de Benamargosa multiplie depuis le début de l’été les initiatives pour s’adapter à l’exceptionnelle pénurie d’eau. Il vient de lancer un audit du réseau d'eau potable municipal afin de traquer des fuites et de détecter d’éventuelles fraudes. "L’idée, c’est de vérifier qu’aucune goutte d’eau ne nous échappe", résume-t-il.

Depuis le début de l’été, sa commune survit grâce au réservoir municipal d’eau potable, d’une capacité de 600 000 litres. Elle tente de le maintenir plein, mais l’exercice est complexe en période estivale. "En été, les gens consomment plus d’eau avec la chaleur. D’autres viennent au village pour les fêtes patronales… Nous aimerions arriver à stocker plus d’eau, mais ce n’est pas facile." Si la sécheresse continue, l’élu n’aura pas d’autre choix que d’amplifier la durée des coupures d’eau.

La principale réserve d’eau de la région presque vide

Au manque de précipitations des dernières années s’ajoute la surexploitation de la ressource en eau par le secteur agricole. Le moindre espace disponible des collines de l’Axarquía est couvert de plantations d’avocatiers et de manguiers. Des cultures gourmandes en eau qui ne cessent de s’étendre et qui ont grandement contribué à vider la principale réserve en eau de la région.

La région de l’Axarquía, recouverte par des cultures de mangues et d’avocats. © Armelle Exposito, France 24

Des 160 millions de litres d’eau que le bassin de la Viñuela peut contenir, seuls 14 millions sont encore disponibles, soit à peine plus de 8 % de sa capacité totale . Du jamais-vu. Face à cette situation, Axaragua, l’entreprise qui rend potable l’eau du barrage, a annoncé le 27 juin qu’elle allait réduire de 20 % la quantité d’eau transmise au fournisseur Aqualia. Les quatorze maires des localités dépendant de cet immense bassin ont décidé de couper l’approvisionnement en eau potable durant la nuit.

Le secteur touristique inquiet

Depuis le début de l’été, trente municipalités de la région de Malaga ont interdit l’arrosage des jardins, le lavage des voitures et le remplissage des piscines avec de l’eau potable. À Torre del Mar, importante station balnéaire de la zone, les douches de plage ne fonctionnent plus. Une stratégie qui semble fonctionner. Cette ville d’un peu plus de 20 000 habitants, dont la population quadruple en été, économise quotidiennement 20 % d’eau potable depuis la mise en place des restrictions.

Les douches de plage ne fonctionnent plus à Torre del Mar. © Armelle Exposito, France 24

Depuis son coquet établissement familial, Hajib Chakib évoque le choc du secteur hôtelier à la publication de l’arrêté municipal. "On a été très surpris. Tout le monde savait que l’on vivait une sécheresse depuis plusieurs années, mais on pensait qu’il y aurait d’autres solutions avant de couper l’eau la nuit", explique-t-il. À présent, il sensibilise ses clients dès leur arrivée : "Vous ne serez pas privés d’eau car nous avons un réservoir, mais essayez de prendre des douches courtes, de fermer l’eau du robinet quand vous vous brossez les dents", lance-t-il à un jeune couple. Si ces vacanciers originaires de Grenade ont l’air concernés, d’autres clients ont annulé leur réservation. "Des gens nous appellent en pensant qu’ils vont subir des coupures d’eau : beaucoup ont peur de venir ici", s’alarme Hajib Chakib.

Ce sont les trois cuves d'eau de cet hôtelier qui l'ont sauvé du désastre. "Voilà comment nos clients peuvent se doucher et aller aux toilettes pendant la nuit", commente-t-il en tapotant l’un des réservoirs. "Sans ces réserves, nous aurions tout simplement dû fermer l'hôtel." À l’évocation du futur, son visage se ferme. "J’ai peur… J'espère que les autorités vont trouver une solution viable pour solutionner ce problème et qu’il va pleuvoir cet automne."

Hajib Chakib inspecte les réserves d’eau de l’Hostal Mediterraneo, à Torre del Mar. © Armelle Exposito, France 24

Dessaler l’eau de mer

Mais les prévisions ne poussent pas vraiment à l’optimisme. Selon Rafael Yus Ramos, président du cabinet d’étude de la nature de l’Axarquía (Gena - Ecologistes en action), les restrictions d’eau prises en catastrophe pour sauver les derniers hectomètres cubes du barrage de la Viñuela interviennent bien trop tard.

Depuis 2016, il alerte sur "l’effondrement hydrique" à venir de la région. "En cas de sécheresse météorologique, comme c’est le cas depuis trois ans, les réserves d’eau comme le barrage de la Viñuela devraient nous aider à tenir jusqu’au retour à la normale. Mais l’eau du bassin a été consommée en trop grande quantité, de telle sorte que nous nous retrouvons aussi dans une situation de sécheresse hydrologique." L’absence de précipitations, conjuguée aux faibles niveaux des nappes phréatiques, des retenues et des cours d’eau ont fait basculer la région de Malaga dans une situation que Rafael Yus Ramos qualifie d’"apocalyptique".

Pour cet expert, il aurait fallu réduire en amont le volume d’eau du barrage alloué aux agriculteurs. Jusqu’en mars dernier, 85 % de l’eau de la retenue était dédiée à l’irrigation. À la question de savoir comment ce lac de 565 hectares pourra être rempli à nouveau, l’expert ne cache pas son pessimisme. "Normalement, les retenues d’eau se remplissent grâce aux précipitations. On peut compenser le manque de précipitations en faisant venir via des canaux de l’eau depuis les retenues d’eau d’autres zones de la région, mais la sécheresse n’épargne personne. Pour rétablir une situation normale, il ne nous reste que le dessalement d’eau de mer."

Le gouvernement espagnol a approuvé en mai dernier la construction d’une usine de dessalement dans la région de l’Axarquía, un projet auquel il contribuera à hauteur d’un milliard d'euros. Une solution radicale pour mettre fin à la sécheresse dont se méfient pourtant Rafael Yus Ramos et les écologistes de la région. Ils craignent qu’elle ne crée un effet d’appel et n’augmente la consommation d’eau. En attendant, les travaux de construction devraient prendre quatre à cinq ans. D’ici là, une traversée du désert semble s’annoncer.

