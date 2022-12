À Kiev, une situation énergétique extrêmement critique

REPORTAGE

Les habitants de Kiev et sa région souffrent des coupures de courant provoquées par les frappes russes. Ils manquent d'électricité et de chauffage, alors que les températures sont négatives. Lorsque la nuit tombe, la capitale ukrainienne est presque entièrement plongée dans le noir. Reportage

Après les frappes de drones qui ont visé l’Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, la capitale ukrainienne et sa région subissent de nouveau de sévères coupures de courant. Seuls 20 % des besoins en électricité de la ville sont assurés.

La compagnie d’électricité qui gère le réseau de distribution affirme ne plus pouvoir remplacer les équipements endommagés par les frappes russes. Il faut six à huit mois pour fabriquer de tels équipements, mais les usines ukrainiennes sont à l’arrêt et la situation est critique.

Reportage à Kiev de nos envoyés spéciaux Elena Volochine, Andrew Hilliar et Abdelkader Dermas.

