L'actu en dessin : face au Covid-19, l'Europe de nouveau au pied du mur

Alors que les cas de contaminations augmentent de nouveau et qu'un nouveau variant vient d'être découvert en Afrique du Sud, les nouvelles restrictions sanitaires se multiplient en Europe, ravivant tensions et violences.

La pandémie de Covid-19 repart de plus belle en Europe. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est inquiétée de cette nouvelle flambée et craint 700 000 morts d'ici le printemps 2022.

Face à ce constat redouté, la plupart des pays européens ont dû réintroduire de nouvelles restrictions sanitaires. L'Autriche reconfine sa population. Dans plusieurs États, le passe sanitaire redevient obligatoire, tout comme le port du masque, le télétravail… et la 3e dose de vaccin, bien souvent plébiscitée par les dirigeants européens.

Par ailleurs, un nouveau variant, potentiellement très dangereux, a été détecté en Afrique du Sud, amenant plusieurs pays à réagir en se fermant à l'Afrique australe.

La perspective de ces contraintes sanitaires a ravivé tensions et violences, comme aux Pays-Bas, en Belgique, ou dans les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique.

Les fêtes de fin d'année s'annoncent de nouveau sous le signe de la pandémie et les hôpitaux craignent d'être de nouveau mis à rude épreuve.

