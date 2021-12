Covid-19 : un an après, quelle géographie des campagnes vaccinales dans le monde ?

Un employé de la firme indienne Serum Institute of India, l'un des plus important fabricant de vaccins au monde prépare un lot à destination du programme Covax le 22 novembre 2021 à Pune.

En décembre 2020, le lancement de la vaccination anti-Covid-19 au Royaume-Uni marquait le début d'une campagne mondiale d'une ampleur historique. Un an plus tard, plus de la moitié de la population mondiale a bénéficié d'au moins une injection. Bilan d'une année de vaccination dans le monde, marqué par de profondes inégalités entre pays riches et pays pauvres.

Le 8 décembre 2020, les Britanniques ont été les premiers à lancer une campagne de masse, même si la Russie et la Chine avaient déjà commencé à vacciner de manière ciblée. Le Royaume-Uni utilise alors principalement le vaccin AstraZeneca/Oxford.

Dans la foulée, de nombreux pays riches commencent aussi à vacciner dès décembre 2020. Les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis le 14 décembre, puis l'Arabie saoudite le 17, Israël le 19, et l'Union européenne le 27, principalement avec le vaccin à ARN messager de l'américano-allemand Pfizer/BioNTech.

Un Terrien sur deux vacciné

Un an plus tard, une grosse moitié de la population mondiale (55 %) a reçu au moins une dose, ce qui représente plus de 4,3 milliards de personnes. Et au moins 44 % est complètement vaccinée (3,4 milliards), selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles.

Vaccination : nombre de doses de vaccins administrées pour 100 habitants par niveau de revenus 💉😷 Vaccination contre le Covid-19 : les pays pauvres à la traîne

À ce jour, 8,1 milliards de doses ont été administrées dans le monde. Outre ceux d'Astrazeneca et Pfizer, les vaccins les plus utilisés sont ceux développés par les américains Johnson & Johnson et Moderna, les chinois Sinopharm et Sinovac, et l'institut russe Gamaleya (Spoutnik V).

L'échec des mécanismes de solidarité internationale

Dans la plupart des pays pauvres, les campagnes ont en revanche été très lentes à se mettre en place, quand elles ne s'y interrompent pas faute de doses disponibles. Le mécanisme Covax, mis en œuvre par l'OMS, est censé garantir un accès équitable au vaccin. Cette initiative internationale, qui vise à fournir gratuitement des vaccins contre le Covid-19 aux pays les plus démunis, a effectué sa première livraison fin février, au Ghana.

Covax n'a pour l'heure livré qu'environ 600 millions de doses dans 144 pays ou territoires, loin de l'objectif initial de deux milliards sur l'année 2021. À ce jour, 9 doses ont été administrées pour 100 habitants dans les pays à faible revenu (au sens de la Banque mondiale). À titre de comparaison, la moyenne mondiale s'élève à 104 pour 100 habitants. Ce chiffre atteint 149 pour les pays à revenu élevé.

L'Afrique est le continent le moins vacciné, avec 18 doses administrées pour 100 habitants.

Géographie des disparités vaccinales

Sur les 50 pays les plus vaccinés au monde, 39 sont des pays à revenu élevé. En tête, les Émirats arabes unis, suivis par le Portugal (87 %), Singapour (86 %), le Qatar (85 %), le Chili et Malte (84 %), Cuba (81 %), la Corée du Sud et le Cambodge (80 %).

Bien que très vaccinés, le Royaume-Uni (68 %), Israël (67 %) et les États-Unis (60 %), qui avaient démarré en boulet de canon grâce à des approvisionnements privilégiés, sont aujourd'hui en retard.

Le Burundi et la République démocratique du Congo sont, quant à eux, les pays les moins vaccinés au monde (moins de 0,1 %). L'Érythrée et la Corée du Nord sont les deux seuls à ne pas vacciner.

