En direct : face à l'hiver et au variant Omicron, Joe Biden lance une nouvelle offensive

Des premiers cas de transmission locale du variant Omicron ont été signalés, ces dernières 24 heures, aux États-Unis et en Australie, aggravant les inquiétudes concernant cette nouvelle souche du coronavirus, déjà dominant en Afrique du Sud et qui pourrait le devenir en Europe. Suivez notre direct.

Le président américain, Joe Biden, a présenté sa stratégie pour lutter contre les variants Omicron, détecté il y a dix jours, et Delta du coronavirus pendant l'hiver, notamment avec des tests de dépistage gratuits à effectuer à domicile et de nouvelles restrictions pour les voyageurs étrangers.

7 h 45 : l'Afrique du Sud entre dans une quatrième vague épidémique avec Omicron

L'Afrique du Sud est entrée dans une quatrième vague d'épidémie de Covid-19 en raison de l'apparition du nouveau variant Omicron du coronavirus mais le système hospitalier n'est pas menacé à ce stade, a déclaré le ministre sud-africain de la Santé, Joe Phaalha.

Les infections par le nouveau variant ont désormais été détectées dans sept des neuf provinces du pays, a-t-il précisé lors d'un point de presse.

7 h 31 : neuf cas identifiés en France

Un total de neuf contaminations par le variant Omicron ont été détectés en France à ce jour, annonce vendredi la Direction générale de la Santé (DGS) dans un communiqué de presse.

Ces cas d'infections par ce nouveau variant ont été identifiés à La Réunion, ainsi que dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France, Pays de la Loire et Grand Est.

​​​​​​6 h 20 : premier cas de transmission locale en Australie

L'Australie a rapporté, vendredi 3 décembre, son premier cas de transmission locale du nouveau variant Omicron du coronavirus.

Ce nouveau cas, un élève de Sydney, est la première infection confirmée au variant Omicron chez une personne qui n'a pas voyagé à l'étranger, ont déclaré les autorités de l'État de Nouvelle-Galles du Sud.

4 h 12 : dix cas confirmés, Biden lance l'offensive sanitaire

Joe Biden a appelé, jeudi 2, les Américains à surmonter leurs divisions pour lutter contre le Covid-19, au moment où l'arrivée de l'hiver et du nouveau variant Omicron menace de relancer la pandémie et de fragiliser un peu plus le président américain.

Cinq cas du variant Omicron ont été confirmés jeudi dans l'État de New York, un en Californie, un dans le Minnesota et un à Hawaï, portant à dix le total de cas confirmés pour l'instant dans le pays.

"Je sais que le Covid-19 a été un sujet de division dans ce pays" et que c'est "devenu un sujet partisan, ce qui est un triste (...) constat. Cela ne devrait pas être le cas", a-t-il dit lors d'un discours devant la principale agence fédérale de recherche médicale, les National Institutes of Health (NIH).

