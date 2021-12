Covid-19 : face au variant Omicron, les mesures restrictives se multiplient

Port du masque étendu, restrictions de déplacement ou bien même confinement... Les États multiplient les mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et la progression du variant Omicron. Tour d’horizon.

À chaque jour ses nouvelles mesures pour lutter contre la progression de Covid-19. Alors que la pandémie a déjà fait plus de 5 300 000 morts dans le monde depuis fin 2019, l’arrivée du nouveau variant Omicron, particulièrement contagieux et déjà majoritaire dans certains pays comme le Danemark et le Royaume-Uni, vient bousculer les fêtes de fin d’année, marquant du même coup le retour de nombreuses restrictions sanitaires.

Port du masque en extérieur

Après l’Espagne, qui a rétabli, jeudi 23 décembre, l’obligation du port du masque en extérieur, la Grèce vient d’annoncer qu’elle mettrait en place cette mesure pendant les fêtes de fin d'année, pour tenter de contenir la propagation de l'épidémie de coronavirus.

"Il y a beaucoup de mouvement pendant les fêtes de fin d'année, et de larges foules se rassemblent en extérieur", a déclaré le ministre de la Santé Thanos Plevris aux journalistes.

Il a précisé que le port du masque en intérieur comme à l'extérieur serait obligatoire "à partir de 04 h GMT vendredi", et jusqu'au 2 janvier au moins.

Une mesure également envisagée par le gouvernement italien, qui pourrait étendre l'obligation du masque chirurgical à l'extérieur dans tout le pays, tandis que le masque assurant une protection supérieure, le FFP2, deviendrait obligatoire pour se rendre au cinéma, au théâtre, aux événements sportifs ou moyens de transport.

Annulations de vols

Alors que plusieurs pays ont mis en place des restrictions de déplacements, comme le Royaume-Uni qui interdit les voyages pour l’Allemagne et la France sans motif impérieux, ou bien encore le Maroc dont les frontières demeurent fermées, les compagnies aériennes se préparent à une fin d’année pour le moins morose.

Lufthansa a décidé d'annuler quelque 33 000 vols, soit 10 % du programme hivernal, a indiqué jeudi le PDG de la compagnie allemande, constatant "une forte baisse des réservations".

Ces derniers jours, la compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé l'annulation de plusieurs dizaines de vols internationaux en raison de l'absence de salariés malades.

Ryanair, de son côté, a annoncé mercredi anticiper une perte annuelle deux fois supérieur à ses estimations, en raison d'un ralentissement "soudain" des réservations.

Confinement en Chine

Pour contrer le rebond d’épidémie dans la ville chinoise de Xi'an, dans le nord du pays, les autorités ont imposé un strict confinement jeudi à ses 13 millions d'habitants.

Quelques dizaines de cas ont suffi aux autorités de Pékin pour verrouiller cette ville en vertu de leur politique draconienne de "zéro Covid" à l'approche de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver le 4 février.

Tous les habitants de l'ancienne capitale chinoise doivent rester chez eux "sauf raison impérative", une seule personne par foyer étant autorisée à faire les courses tous les deux jours. Toutes les entreprises "non essentielles" ont dû fermer. Les habitants ne peuvent plus quitter la ville sans autorisation et l'ensemble de la population va être dépistée.

Ces mesures rappellent le confinement de 76 jours imposé début 2020 par les autorités à Wuhan, ville du centre de la Chine où le virus avait été détecté pour la première fois fin 2019.

