TDAH : pour les Européennes, un difficile chemin vers le diagnostic

Le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est de plus en plus connu. Mais s’il est aujourd’hui plutôt bien diagnostiqué chez les jeunes garçons, les femmes doivent souvent attendre l'âge adulte pour obtenir un diagnostic. ENTR a recueilli les témoignages de deux jeunes européens atteints de TDAH.

"Si une mouche volait, j’étais distrait par la mouche". Toute son enfance, Arthur s’est senti différent. Il parlait sans réfléchir, n’arrivait pas à se concentrer, malgré tous ses efforts. Puis à 14 ans, un psychiatre lui a diagnostiqué un trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité, aussi appelé TDAH.

Les personnes atteintes de ce trouble ont un déficit de l'attention : elles ont souvent du mal à se concentrer, sont impulsives, parfois hyperactives. Généralement, elles ne peuvent pas rester en place ou ont l'esprit ailleurs.

Ce trouble est l’un des plus fréquents chez les enfants et adolescents, d’après le Ministère de la santé allemand. Dans le monde, le taux de prévalence est estimé à 5 %. Mais le TDAH est encore souvent mal diagnostiqué chez les femmes.

Carlotta, par exemple, a dû atteindre ses 22 ans. Les médecins lui avaient d’abord diagnostiqué un trouble borderline, avant de se rendre compte que les symptômes ne correspondaient pas. "C’était évident que j'avais un TDAH depuis mon enfance, et que ça aurait pu être vu et compris plus tôt, assure la jeune allemande. J'étais un peu en colère qu'on ne l'ait pas décelé dès ma jeunesse. Je pense qu'on aurait pu m'épargner beaucoup de stress à l'école."

