Un traitement novateur contre la maladie d'Alzheimer pourrait bientôt être autorisé aux Etats-Unis

Après la publication lundi des résultats encourageants d'un essai clinique de grande ampleur, le groupe pharmaceutique Eli Lilly espère faire approuver aux États-Unis un nouveau traitement, le Donanemab, d'ici la fin de l'année. Un médicament efficace s'il est pris tôt, mais qui comporte des effets secondaires importants, avertissent les experts.

Un nouvel espoir, dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. L'autorisation d'un nouveau médicament développé par le groupe pharmaceutique Eli Lilly pourrait intervenir dès cette année aux Etats-Unis, après la publication lundi 17 juillet des résultats complets d'un essai clinique de grande ampleur.

Ceux-ci ont confirmé la capacité du traitement, le donanemab, à ralentir la progression de la maladie chez les patients, notamment lorsque pris très tôt. Mais certains experts restent prudents concernant ce nouveau traitement, dont les bénéfices restent "modestes" et qui comporte des effets secondaires potentiellement dangereux.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a approuvé en mai un premier traitement similaire contre Alzheimer, le Leqembi (molécule lecanemab), développé par Eisai et Biogen. Eli Lilly a elle dit s'attendre à une décision des autorités sanitaires américaines "d'ici la fin de l'année" et assuré être en train de déposer ses demandes ailleurs dans le monde. Le donanemab, comme le lecanemab, est administré par intraveineuse et s'attaque aux plaques dans le cerveau de patients atteints, appelées plaques amyloïdes.

Scepticisme des experts

L'essai clinique pour le traitement d'Eli Lilly a été conduit dans huit pays sur plus de 1 700 personnes âgées de 60 à 85 ans, n'ayant pas encore atteint un stade avancé de la maladie. Les résultats ont été publiés lundi dans la revue scientifique Jama.

Pour un sous-groupe d'environ 1 200 personnes, dont le cerveau présentait des niveaux moindres d'une protéine appelée Tau - indiquant un stade encore plus précoce de la maladie -, le traitement a permis une réduction du déclin cognitif et fonctionnel (capacité à réaliser des activités quotidiennes) de 35 % sur 18 mois.

Mais le traitement peut entraîner des effets secondaires graves, comme des oedèmes ou hémorragies cérébrales. Trois décès de participants à l'essai clinique sont probablement liés au traitement, selon l'étude.

Un pas dans la bonne direction

"Les bénéfices modestes ne seraient probablement pas remis en question par les patients, cliniciens ou contribuables" si ces traitements étaient "peu risqués, peu chers et simples à administrer", ont déclaré plusieurs experts dans un article de commentaire également publié dans Jama. "Mais aucun des trois n'est avéré."

Récolter davantage de données, y compris au-delà de 18 mois, sera crucial pour mieux appréhender l'équilibre entre les bénéfices et les risques de ces médicaments, ont-ils souligné. Ils ont également critiqué la faible proportion de personnes de couleur incluses dans l'essai, alors qu'elles sont davantage concernées par la maladie.

Ces médicaments "de première génération" ne sont "pas parfaits", a résumé Susan Kohlhaas, de l'organisation Alzheimer's Research UK. "Mais ils sont un grand pas dans la bonne direction." "Ils représentent une percée importante qui va ouvrir la voie à de nombreux futurs traitements", a abondé Giles Hardingham, professeur de pharmacologie à l'université d'Edimbourg.

