Allaiter en public, un acte devenu presque militant en France

En France comme dans la plupart des pays - notamment européens -, l'allaitement dans les lieux publics n’est pas illégal mais demeure encore une pratique taboue. Un phénomène qui s'explique principalement par des mœurs patriarcales contre lesquelles s'élève une nouvelle génération de mère allaitantes pour qui donner le sein relève de plus en plus de l'acte militant.

Dans un zoo, une agence Pôle emploi, dans les musées du Louvre et d'Orsay, ou encore dans un parc d'attractions... Depuis que la femme est femme, elle allaite. Mais en 2023, en France (et ailleurs), cette vision dans l'espace public fait débat. Accablées, rejetées voire agressées, on leur indique aussi parfois le chemin des toilettes.

Trente-trois ans après la déclaration d'Innocenti (1er août 1990) pour la protection et la promotion de cette pratique, l'allaitement maternel exclusif est pourtant toujours considéré comme le meilleur régime alimentaire pour tous les nouveau-nés et les nourrissons. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même recommande un allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de six mois et la poursuite de l’allaitement (avec une alimentation complémentaire appropriée) jusqu’à 2 ans ou plus.

Or, les études ont montré que l'acceptation de cette pratique est très variable, même lorsqu'elle est protégée par des lois. La présence ou l'absence de législation protectrice est un facteur qui a un impact, et l'attitude négative envers l'allaitement en public est souvent considérée comme responsable des faibles taux d'allaitement dans différentes parties du monde.

"Couvrez ce sein..." (surtout en France)

En France, la loi ne régit pas l’allaitement dans les lieux publics. Mais ce qui n’est pas interdit étant autorisé, les mères peuvent donc allaiter dans des lieux publics aussi bien à l’extérieur qu'à l’intérieur, quand elles le souhaitent.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la France a le taux d'allaitement le plus bas au monde, autour de 70 % depuis le milieu des années 2000 (contre 76 % pour le Royaume-Uni, et 74 % pour les États-Unis). Et si le pays a le taux d'allaitement le plus bas dans le monde occidental, il est également parmi les moins tolérants (dans les faits) à l'allaitement public.

En juin 2021, une proposition de loi visant à créer un "délit d'entrave à l'allaitement" avait été déposée en juin par l'ex-députée Fiona Lazaar (LREM) afin de sanctionner "toute personne voulant interdire à une femme d'allaiter". Mais elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

En 2013, une étude de YouGov America affirmait que les femmes françaises étaient les moins tolérantes à l'égard de l'allaitement en public avec 40 % des Françaises qui estimaient que cette pratique était généralement inacceptable, (contre 26 % des Américaines, et 18 % des Britanniques).

"Cette vision très négative de l'allaitement est caractéristique de la France", affirme Anne-Florence Salvetti-Lionne, autrice de "Mes seins, mon choix !" (Eyrolles, 2022), qui explique l'histoire "compliquée" qu'entretient la France avec l'allaitement par le taux de mortalité très élevé (jusqu'à la Première Guerre mondiale) lorsque les enfants étaient envoyés chez des nourrices qui les allaitaient.

"On a associé l'allaitement à la mort, puis on a eu accès à des laits pasteurisés et des contenants qu'on pouvait stériliser pour nourrir les bébés sans risque", poursuit-elle. "Même si on ne le sait plus, on a gardé en mémoire cette idée d’allaitement associé à la mortalité, et du biberon associé au sauveur". Si les voisins européens de la France ont eux aussi eu recours aux nourrices, cela a duré moins longtemps (jusqu'à la moitié du XIXe siècle), compare l'autrice.

Désexualiser le sein

Le regard porté par la société sur le corps de la femme demeure le principal frein à ce que les femmes donnent le sein dans l'espace public.

Au Royaume-Uni, une enquête menée en 2004 par le ministère de la Santé révélait que 84 % des Britanniques trouvaient acceptable que les femmes allaitent en public à condition qu'elles le fassent discrètement. Mais 67 % des mères s'inquiétaient de ce que l'allaitement en public pouvait être mal vu.

Auprès du Figaro, l'ex-députée Fiona Lazaar déplorait une confusion issue d’une "culture assez patriarcale où le corps de la femme, sa poitrine, se résumerait à un organe sexuel, alors que [l’allaitement] est aussi une façon de répondre aux besoins essentiels des enfants".

C'est aussi ce qu'explique Anne-Florence Salvetti-Lionne, pour qui le sein est bien plus accepté dans l'espace public lorsqu'il est sexualisé que lorsqu'il est nourricier. "Un problème de pudeur s'installe", dit-elle. "Si une mère allaite dans le métro devant une affiche représentant une mannequin avec un décolleté, ce n'est pas l'affiche qui va choquer. On est tellement habitués à voir des poitrines féminines dans une optique de plaire, et de sexualisation, que quand on voit un sein nourricier, c'est trop intime, on n'y a pas été habitués". Dans les livres et jouets d'enfants, par exemple, pas de sein nourricier, toujours des biberons représentés.

Pourtant, cette représentation est l'une des clés menant à une meilleure acceptation des mères allaitantes dans l'espace public. "C'est un cercle vertueux", assure Anne-Florence Salvetti-Lionne. Plus les mères allaitantes seront acceptées, plus les femmes se sentiront confiantes à l'idée d'allaiter. Et plus il y aura de mères allaitantes dans l'espace public, moins elles seront stigmatisées.

Face au patriarcat, allaiter c'est militer

En Espagne, les femmes attendent, elles aussi, toujours un changement durable des mentalités. Certaines mères allaitantes ressentent encore le besoin de se cacher. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la campagne "Cry for the Law" pensée par l'agence de publicité LOLA MullenLowe et le groupe d'activistes teta&teta, qui revendique la liberté des femmes à travers la créativité et l'activisme, et ambitionne principalement de désexualiser le sein, trop souvent victime de censure.

Dans le cadre de l'exposition "Quien No Llora No Mama" (Qui ne pleure pas, ne tète pas), la figure hyperréaliste - créée par la sculptrice espagnole Cristina Jobs - d'un bébé pleurant en continu, 24 h sur 24 et sept jours sur sept, a été installée dans les rues de plusieurs villes espagnoles pour appeler à la normalisation de l'allaitement maternel dans tous les espaces publics.

Lauréate du prix Lion for Change au Festival international de la créativité (Cannes-Lions) de 2023, la campagne "Cry for the Law" vise à interpeller le gouvernement espagnol. Le bébé pleurera jusqu'à ce qu'il obtienne une loi permettant de protéger les mères allaitant dans les espaces publics. Sur le site internet de la campagne, où l'on peut également signer une pétition, le bébé n'a, à ce jour, pas fini de pleurer.

Allaiter en public relève aujourd'hui, pour certaines femmes, d'un véritable acte militant. Dans "Le Deuxième Sexe" (1949), Simone de Beauvoir écrivait - dans la lignée d'un courant féministe très libertaire - que "l'allaitement est une servitude épuisante".

"Aujourd'hui, on comprend que l'on peut associer allaitement et liberté", explique l'autrice de "Mes seins, mon choix !" qui dit elle-même allaiter publiquement par militantisme féministe, comme pour dire : "C'est mon corps, et j'en fais ce que je veux".

