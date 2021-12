L'actu en dessin : une petite dose de Noël

Comme en 2020, le Covid-19 s'invite de nouveau pour les festivités de Noël : festivités publiques annulées, retrouvailles familiales limitées, structures hospitalières débordées.... La lutte contre la pandémie est encore loin d'être terminée.

Emad Hajjaj est un dessinateur de presse jordanien né à West Bank en 1967. Il est diplômé de l’Université de Yarmouk, en design graphique et journalisme depuis 1991 et travaille pour différents journaux locaux et régionaux en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Durant plusieurs années, Hajjaj a été considéré comme l’une des 100 personnes arabes les plus influentes selon la liste annuelle du Arabian Business Magazine.

Ces dessins sont disponibles sur le site www.politicalcartoons.com

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

