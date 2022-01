L'actu en dessin : 2022, l’an 2 après Covid-19

Encore une année qui s’ouvre sous le signe du coronavirus avec, en rôle principal, son dernier variant en date, Omicron ! Détecté en Afrique du Sud, il se répand à une vitesse fulgurante dans le monde entier.

Publicité Lire la suite

En ce début 2022, la pandémie de Covid-19 poursuit sa flambée dans le monde, frappé par la forte contagiosité du variant Omicron, bien que ce dernier semble moins mortel que son prédécesseur Delta. Certains experts scientifiques et responsables politiques espèrent atteindre une forme d’immunité collective mais des désaccords persistent.

Heng dessine pour le journal Lianhe Zaobao, le quotidien le plus important de Singapour, depuis 1984. Il travaille également pour d’autres journaux asiatiques et ses dessins sont publiés dans plusieurs journaux internationaux. En 1998, il gagne le premier prix organisé par les Nations unies dans le cadre de l’ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) et en 2000, il reçoit le “Grafica Internazionale Award” au festival international de satire politique en Italie.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne