Variole du singe : des infections quotidiennes enregistrées au Royaume-Uni

Des cas de variole du singe, une maladie infectieuse venue d'Afrique de l'Ouest, ont été recensés dans une quinzaine de pays. Au Royaume-Uni, davantage de cas sont enregistrés quotidiennement, rapporte la responsable médicale de l'Agence britannique de sécurité sanitaire.

Plusieurs pays européens ont recensé des cas de variole du singe. Le Royaume-Uni, épicentre de la maladie, enregistre chaque jour de nouvelles infections, a fait savoir dimanche 22 mai une responsable de l'Agence britannique de sécurité sanitaire.

"Nous détectons chaque jour davantage de cas", a déclaré Susan Hopkins, la responsable médicale de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), à la chaîne de télévision BBC. La semaine dernière, vingt malades avaient été recensés.

De nouvelles directives de l'UKHSA recommandent aux cas contact les plus exposés à des malades de variole du singe de s'auto-isoler pendant trois semaines et d'éviter tout contact avec des personnes immunodéprimées, des femmes enceintes et des enfants de moins de 12 ans, a rapporté SkyNews dimanche.

"Dans les cas que nous avons vus jusqu'à présent au Royaume-Uni, la grande majorité des gens guérissent d'eux-mêmes", a déclaré Susan Hopkins. Elle a décrit la variole du singe comme "une nouvelle maladie infectieuse qui se propage dans notre communauté" avec "des cas qui n'ont aucun contact identifié avec un individu venant d'Afrique de l'Ouest", où la maladie était auparavant présente.

Des achats de doses de vaccin

La transmission est constatée "principalement chez des individus qui s'identifient comme homosexuels ou bisexuels ou chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes", a-t-elle déclaré, soulignant que la transmission peut s'expliquer par les "fréquents contacts étroits qu'ils peuvent avoir".

Elle a appelé à être attentif au moindre symptôme tout en soulignant que le risque pour la population dans son ensemble était "extrêmement faible".

S'il n'existe pas de vaccin contre la variole du singe, qui se guérit d'elle-même, un vaccin contre la variole peut être utilisé pour protéger les cas contact, a expliqué le Dr Hopkins.

Le Royaume-Uni a commencé à acheter des doses de vaccin, a précisé le ministre chargé de l'Éducation, Nadhim Zahawi, à la BBC.

Pas de cas de variole du singe sur un touriste anglais

En Grèce, la situation semble sous contrôle. Les examens sérologiques effectués sur un touriste anglais, premier cas suspect de variole du singe dans le pays, n'ont pas détecté la maladie mais la varicelle, a assuré dimanche l'organisme de santé publique. "Il existe des symptômes proches et des apparitions de lésions cutanées semblables" entre les deux maladies, a-t-il précisé.

Plusieurs pays occidentaux dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Espagne et la Suède ont recensé des cas.

La variole du singe ou "orthopoxvirose simienne" est une maladie rare dont le pathogène peut être transmis de l'animal à l'homme et inversement. Ses symptômes ressemblent, en moins grave, à ceux que l'on observait dans le passé chez les sujets atteints de variole : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, dorsales, au cours des cinq premiers jours. Puis apparaissent des éruptions cutanées, des lésions, des pustules et enfin des croûtes.

Il n'existe pas de traitement pour cette maladie qui guérit en général spontanément et dont les symptômes durent de 14 à 21 jours.

