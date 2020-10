En direct : suivez l'entrée en lice du PSG face à Manchester United en Ligue des champions

Un mois et demi après sa finale perdue, le PSG retrouve mardi la Ligue des champions face à Manchester United sur la pelouse du Parc des princes. Suivez en direct notre liveblog à partir de 21 h (heure de Paris).

Un an et demi après une humiliante défaite, le PSG retrouve un vieux rival pour son entrée en lice en Ligue des champions : Manchester United. Les coéquipiers de Neymar et Mbappé doivent également oublier leur finale perdue en août pour se concentrer sur cette nouvelle édition de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Suivez le match en direct avec notre liveblog.

