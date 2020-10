Ligue des champions : suivez en direct le match Basaksehir Istanbul - PSG

Le PSG est contraint de réagir après sa défaite en ouverture de la Ligue des champions contre Manchester United. Les joueurs de Thomas Tuchel sont sous pression chez le Basaksehir Istanbul, dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre la France et la Turquie.

Publicité Lire la suite

En terre turque, après son raté inaugural face à Manchester United, le PSG doit rebondir, mercredi 28 octobre, en Ligue des champions chez le Basaksehir Istanbul.

Alors que ce match se retrouve au cœur de tensions diplomatiques croissantes entre la France et la Turquie, les Parisiens sont aussi dans la tourmente au niveau sportif. Le fossé est certes béant entre le Basaksehir, néophyte absolu en Ligue des champions, et le PSG, finaliste de la dernière édition, mais la pression est sur les épaules de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel et de ses joueurs, pour qui l'échec à Istanbul est interdit.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne