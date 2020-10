Ligue Europa : endeuillé, l'OGC Nice l'emporte malgré tout face à l'Hapoël Beer-Sheva

Dans un match précédé d'un hommage aux victimes de l'attaque perpétrée le matin à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, Nice a marqué jeudi soir ses premiers points de la saison en Ligue Europa, à la faveur de sa victoire face à l’Hapoël Beer-Sheva (1-0), lors de la deuxième journée de la compétition.

Endeuillé par le drame qui a frappé le matin sa ville, l’OGC Nice a malgré tout réussi, jeudi soir 29 octobre, à lancer sa saison européenne grâce à sa courte victoire face aux Israéliens de l'Hapoël Beer-Sheva (1-0), lors de la 2e journée du groupe C de la Ligue Europa.

Avec désormais trois points engrangés en deux rencontres, soit autant que son adversaire du soir, mais aussi que le Slavia Prague, son futur adversaire, et que le Bayer Leverkusen, le club azuréen s'est complètement relancé dans la course à la qualification.

Après avoir été dépassés en Allemagne la semaine dernière, les hommes de Patrick Vieira se sont donc bien rattrapés, dans des circonstances pourtant compliquées et un climat très lourd.

Hommage aux victimes de l’attaque

Un long silence en hommage aux trois victimes de l'attaque au couteau du matin même, en centre-ville, a ainsi précédé le début de la rencontre. "C'était un contexte spécial, triste, a expliqué Dante, le capitaine de l’OGC Nice, en conférence de presse. On a bien sûr parlé entre nous, on avait déjà prévu de ne pas trop célébrer le but. On est, tous dans le groupe, très touchés, cela nous a fait mal. On adresse, au nom du groupe, toutes nos condoléances aux familles touchées. Le foot passe après, même si c'est notre métier."

Malgré les circonstances et un stade vide, un bon match européen s'est tenu. Et certains Niçois n'y sont pas étrangers. Tel Youcef Atal, qui a retrouvé sa fougue et l'a rapidement démontré.

Même si le Gym maîtrisait la rencontre, avec plus de 65 % de possession de balle, son équipe ne parvenait pas à déstabiliser son adversaire. L'international algérien a donc insisté sur son côté. Et quand il fait dans l'excellence, ce qui n'est pas toujours le cas (41e et 43e), le latéral droit fait la différence.

Deux buts en deux matches pour Gouiri

À la suite de son débordement, Atal a donc offert un caviar à Amine Gouiri, dont la reprise du plat du pied droit, pourtant peu appuyée, a battu le gardien israélien Ohad Levita (1-0, 23e). Buteur pour la deuxième fois en deux matches de coupe d'Europe, l'ex-prodige de l'académie de l'Olympique Lyonnais n'est désormais plus une révélation.

Si Nice a été supérieur à Beer-Sheva toute la première période, il s'en est toutefois fallu d'un, voire deux cheveux, pour que les équipes ne rentrent aux vestiaires à égalité. Mais à chaque fois, Walter Benitez a été parfait de vigilance pour garder son but vierge.

Désormais, les rouge et noir, symboles d'une ville meurtrie, ont l'opportunité de se rapprocher d'une qualification avec une double confrontation contre le Slavia Prague, le même adversaire qu'il y a 23 ans, en huitième de finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes.

Dans l’autre match qui concernait un club français, Lille a été tenu en échec à domicile par le Celtic de Glasgow (2-2), dans le goupe H.

