Battu par Porto, Marseille enchaîne une 12e défaite en Ligue des champions

L'Olympique de Marseille a une nouvelle fois été battu en Ligue des champions. Les joueurs de Villas-Boas ont été sèchement battus par le FC Porto (3-0) lors de la troisième journée de la phase de groupe.

Humilié à Porto (3-0), l'Olympique de Marseille a subi, mardi 3 novembre, sa 12e défaite consécutive en Ligue des champions, égalant la pire série de la compétition et abandonnant sans doute toute chance de qualification pour les huitièmes de finale dans le groupe C.

La bande de Steve Mandanda savait qu'elle n'avait plus le droit à l'erreur après la cruelle défaite au Pirée contre l'Olympiakos (1-0) et la claque reçue à domicile contre Manchester City (3-0). Las, elle s'est faite croquer à l'Estádio do Dragão par un rival portugais pourtant arrivé en petite forme et privé de son roc défensif Pepe, le vétéran forfait sur blessure.

Maladroit et sans ressort, l'OM s'est incliné sur des buts de Moussa Marega (4e), Sergio Oliveira (28e s.p.) et Luis Diaz (69e), égalant la série noire du club belge d'Anderlecht (2003-2005), jusque-là la plus longue de l'histoire de la C1.

Dans l'autre rencontre du groupe C, Manchester City s'est imposé sur le même score face à l'Olympiakos (3-0) et a accentué son avance en tête du groupe avec neuf points.

La soirée a également été marquée par le match nul de l'Atletico Madrid contre le Lokomotiv Moscou (1-1). Le Real Madrid a de son côté réussi à décrocher une victoire en fin de rencontre contre l'Inter Milan (3-2), tout comme les champions en titre du Bayern Munich face à Salzbourg (2-6) qui ont réalisé un festival dans les dix dernières minutes. Le carton du soir est à l'honneur de Liverpool, qui a atomisé l'Atalanta Bergame sur le score sans appel de 0 à 5.

