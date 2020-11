Ligue des nations : les Bleus s'imposent au Portugal (1-0) et se qualifient pour le "Final-4"

La France s'est qualifiée pour la phase finale de la Ligue des nations en battant 1-0 le Portugal, grâce à un but en deuxième période de N'Golo Kanté, le 14 novembre 2020 à Lisbonne.

La France s'est qualifiée pour la phase finale de la Ligue des nations en battant 1-0 le Portugal de Cristiano Ronaldo, tenant du titre, grâce à un but en deuxième période de N'Golo Kanté, samedi 14 novembre à Lisbonne.

Trois jours après leur défaite surprise en amical face à la Finlande (2-0), les champions du monde ont marqué les esprits par leur maîtrise et pris un ascendant sur les champions d'Europe en titre avant leur retrouvailles au premier tour du prochain Euro en juin 2021.

Les Bleus s'imposent 1-0 face au Portugal et se qualifient pour le "FINAL 4" de l'UEFA Nations League ! 🇫🇷🙌 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/l4IWzsJFsf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2020

"Toujours une grande équipe"

Dans l'Estadio da Luz à huis clos, les champions du monde français ont éclipsé le géant Cristiano Ronaldo en même temps que les doutes qui ont suivi leur indigeante défaite contre la Finlande (2-0), mercredi en amical.

Trois jours après, avec une équipe en mode Mondial-2018, ils ont bombé le torse face au cador lusitanien, bouté hors d'une Ligue des nations dont il est le tenant du titre.

"Les joueurs ont prouvé que l'équipe de France était toujours une grande équipe", a salué le sélectionneur Didier Deschamps sur TF1.

Bloqués par la Seleçao à l'aller (0-0), ses hommes disputeront en octobre 2021 la phase finale ("Final 4") de la compétition amicale de l'UEFA. Mais ils ont surtout envoyé un message fort au Portugal avant le duel attendu le 23 juin au premier tour de l'Euro.

Samedi, l'équipe de France avait largement revêtue ses habits du Mondial-2018, avec sept titulaires de la finale alignés au coup d'envoi, principalement en défense et au milieu de terrain.

Seule la ligne d'attaque a subi un lifting en raison des absences de Mbappé, pas remis d'une gêne musculaire à une cuisse, et d'Olivier Giroud, laissé sur le banc au coup d'envoi.

Kanté éclipse Ronaldo

Trois jours après la pâle copie rendue contre la Finlande, cet attelage aussi inédit que séduisant a redonné des couleurs à une équipe de France entreprenante, capable de livrer des séquences de jeu rapides et variées dans la lignée d'un Paul Pogba retrouvé.

La passe lumineuse du milieu de Manchester United pour Griezmann (12e), lui-même auteur d'une subtile offrande pour Martial dans la foulée, a donné le ton d'une première période où les Bleus ont dominé les champions d'Europe en titre dans l'ambition, les idées et, du moins avant la pause, dans les occasions de but.

Mais, sur cette action comme sur d'autres, les Français ont trouvé en Rui Patricio un redoutable adversaire.

Le gardien de Wolverhampton est bien sorti devant Martial (12e) qui avait pourtant là l'occasion rêvée d'inscrire son deuxième but sous le maillot frappé du coq, au soir de sa 25e sélection.

Le Portugais a aussi dégoûté l'avant-centre de Manchester United en bloquant du bras une de ses tentatives à bout portant (41e), dix minutes après une tête de Martial repoussée par la barre transversale (30e).

Sur ce coup là encore, les champions du monde ont mêlé talent et malice : coup franc de Griezmann pour Raphaël Varane désaxé, tête du défenseur madrilène en retrait pour Adrien Rabiot, ciseau acrobatique du milieu de la Juventus que Martial dévie sur le montant. Sublime!

Si les projecteurs ont longtemps été braqués sur Martial, la lumière est venue des pieds de Kanté, le discret milieu de poche converti pour l'occasion en renard des surfaces.

Le joueur de Chelsea a bonifié un ballon relâché par Patricio (53e) sur un tir puissant de Rabiot, s'offrant à 29 ans le deuxième but seulement de sa riche carrière internationale.

C'est le deuxième but en Bleu pour N'Golo Kanté en 44 sélections !😊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/AGf9q4dIIZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2020

Le compteur de Ronaldo en compte beaucoup plus (102 buts en 169 matches internationaux), mais le quintuple Ballon d'or n'a toujours pas réussi à marquer contre les Bleus.

L'attaquant de la Juventus a tenté sa chance avec une frappe lointaine (6e), des coups francs (25e, 46e) et une tête passée tout près de la cage de Hugo Lloris (45e). Et Presnel Kimpembe l'a privé d'un but sur un superbe sauvetage (77e).

Dans une seconde période halletante, les Bleus ont aussi été sauvés par leur poteau sur une tête du Lillois José Fonte (60e) et par leur gardien Hugo Lloris, impeccable sur une frappe de João Moutinho (75e). Talent et chance, les Bleus étaient vernis.

Avec AFP

