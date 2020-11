Foot européen : le PSG chute, Zlatan, Ronaldo et Haaland portent leur équipe

Avec sa victoire 1 à 0 face au Barça, l'Atlético Madrid, deuxième de Liga, enfonce un peu plus encore le club catalan dans le classement. En France, le PSG et Rennes ont chuté avant leur match de Ligue des champions. Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé, permet à l'AC Milan de rester en tête de Série A.

• Ligue 1 : Monaco remonte le PSG, Lyon monte sur le podium

Avant de recevoir Leipzig en Ligue des champions mardi pour un match décisif, les Parisiens ont montré d'importantes failles. En déplacement à Monaco, les hommes de Thomas Tuchel ont rapidement menés grâce à un doublé de Kylian Mbappé, avant d'être rattrapés, puis dépassés (3-2). Pour sa part, Lille à domicile conserve sa deuxième place après avoir étrillé Lorient. L'OL, tombeur à l'extérieur d'Angers 1 à 0 grâce à Kadewere, complète le podium.

Rennes a tout aussi mal préparé que Paris son match de Ligue des champions de mardi face à Chelsea. Troisièmes l'an dernier, les Rouges et Noirs, actuels septièmes, sont à la peine et s'inclinent 1 à 0 face à Bordeaux, la faute à l'ancien Rennais Hatem Ben Arfa.

En bas du classement, Dijon a fait parlé de lui en perdant 1 à 0 face à Lens. La faute à un but gag : le gardien suisse, Anthony Racioppi, titularisé par le nouvel entraîneur dijonnais David Linarès, a tergiversé balle au pied devant l'attaquant Arnaud Kalimuendo, qui a marqué en contrant le dégagement.

Le seul et unique but du match, c’est celui de Kalimuendo ! Si vous voulez le revoir⬇️ #DFCORCL #RCLens pic.twitter.com/1JMgG1fWaZ — SNEL (@SNEL_CR) November 22, 2020

• Serie A : Zlatan encore et toujours à la fête

Le choc entre le Napoli et l'AC Milan a vu Zlatan Ibrahimovic montrer une nouvelle fois qu'il fallait compter avec lui, 39 ans ou pas 39 ans. Le géant suédois a inscrit un doublé permettant à l'AC Milan de l'emporter 3 à 1 et de reprendre la tête de la Série A. Derrière, pas de changement au classement : l'étonnant Sassuolo est toujours deuxième après sa victoire contre Hellas Vérone (0-2), et l'AS Rome reste troisième avec sa victoire facile contre Parme (3-0).

Plus bas dans le classement, la Juventus (4e) a battu Cagliari 2 à 0 grâce à un double de Cristiano Ronaldo, ce qui lui permet de rester à deux longueurs de Zlatan. À trois jours d'un match capital en Ligue des champions contre le Real Madrid, l'Inter Milan (5e) a souffert face au Torino. Menés 2 à 0, les Milanais ont attendu la dernière demi-heure pour briller (4-2).

Samedi et dimanche, tous les joueurs de Serie A ont arboré sur leur visage une marque rouge, dans le cadre d'une action contre les violences à l'égard des femmes.

Comme chaque année, les joueurs de Serie A portent une marque rouge sur le visage en cette fin novembre en soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes. ✊ pic.twitter.com/QaKBX9Qzkr — Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2020

• Liga : la Real Sociedad seul leader devant l'Atlético

La Real Sociedad a repris seule la tête de la Liga – avec trois points d'avance sur l'Atlético Madrid –, après son succès 1-0 contre Cadix (6e). Invaincu en championnat depuis le 29 septembre, le club de Saint-Sébastien a enchaîné une sixième victoire de suite grâce à un but de la tête de son jeune attaquant suédois Alexander Isak, 21 ans.

Vainqueur du FC Barcelone 1 à 0, l'Atlético Madrid est le nouveau dauphin. Villarreal complète le podium grâce à son nul à domicile contre le Real Madrid (1-1). L'équipe de Zinédine Zidane est quant à elle quatrième au classement à 6 points du leader basque. Le début de saison des Barcelonais est encore plus inquiétant avec une troisième défaite et une piètre onzième place, à douze unités de la tête.

• Premiere league : Tottenham et Liverpool leaders, Arsenal impuissant

Liverpool n'a fait qu'une bouchée de Leicester, leader avant cette journée. Les joueurs de Jürgen Klopp ont battu les Foxes 3 à 0, grâce à des buts de Diogo Jota et Roberto Firmino, ainsi qu'une tête contre son camp du défenseur Johnny Evans. Une sixième victoire en sept matches qui permet à Liverpool de devenir coleader du classement, seulement dépassé par Tottenham à la meilleure différence de buts. Les Spurs ont croqué de leur côté Manchester City 2 à 0.

Avec sa victoire 2 à 0 contre Newcastle, Chelsea est désormais troisième du classement à deux points des leaders. La réception de Tottenham, dimanche 29 novembre, qui donnera une idée claire de leur capacité éventuelle à se mêler à la course au titre.

La trêve internationale n'a pas permis aux Gunners de retrouver la sérénité. Après la déroute face à Aston Villa (3-0) avant la trêve, le match nul à Leeds (0-0), obtenu malgré une infériorité numérique de plus de quarante minutes, apparaît plutôt chanceux. Deux poteaux et la barre transversale les ont sauvés d'une deuxième défaite de suite. Manchester United s'est imposé devant West Bromwich Albion (1-0), grâce à un penalty transformé par Bruno Fernandes (56e).

• Bundesliga : un quadruplé pour Haaland

Le Norvégien de 20 ans Erling Haaland a réussi un quadruplé samedi contre le Hertha Berlin et ramené le Borussia Dortmund à un point du leader Munich, qui a trébuché contre Brême (1-1). Le buteur prodige a porté son total à dix buts en huit journées, et revient à une unité de Robert Lewandowski, auteur d'un début de saison de tous les records avec le Bayern, avec déjà onze réalisations.

Avec 18 points, le Borussia Dortmund talonne de nouveau le Bayern (19 pts). Il est aussi à égalité avec Leverkusen, mais avec une meilleure différence de buts. Leipzig, tenu en échec à Francfort (1-1) glisse à la quatrième place, avec 17 points.

