Ligue des champions : Rennes éliminé, la Juventus et le Barca qualifiés

Dans une cruelle fin de match, le Stade Rennais a été éliminé de la Ligue des champions mardi après sa défaite à domicile face à Chelsea. Dans le groupe G, le FC Barcelone et la Juventus Turin l'ont emporté et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Publicité Lire la suite

• Groupe E: Rennes éliminé, Chelsea et Séville en huitièmes de finale

Scénario cruel pour les Rennais, éliminés de l'épreuve reine européenne après seulement quatre journées et qui n'ont plus que la troisième place synonyme de Ligue Europa à briguer. Après l'ouverture du score de Chelsea par Callum Hudson-Odoi (22e), les Bretons ont affiché de belles intentions sur le terrain. À la fin du match, ils sont passés en six minutes de la délivrance à l'abattement, entre l'égalisation de Serhou Guirassy (85e) et le but victorieux de Giroud (90e+1). Une belle revanche pour l'avant-centre français de Chelsea, qui réclame davantage de temps de jeu.

90' : C'est terminé. Cruelle défaite des Rouge et Noir dans les derniers instants face à Chelsea. #SRFCCHE 1-2 pic.twitter.com/djVNu8Gf9i — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 24, 2020

Pour Rennes, le déplacement la semaine prochaine en Russie sera crucial : une victoire contre Krasnodar, autre néophyte éliminé mardi par Séville (2-1), et les Bretons s'assureront d'être reversé en Ligue Europa.

• Groupe F : Doublé pour Haaland, la Lazio Rome facile

Après le quadruplé samedi en Bundesliga, le doublé mardi en Ligue des champions pour Erling Haaland: le prodige norvégien de Dortmund a frappé deux fois contre le Club Bruges (3-0), prenant la tête du classement des buteurs avec ses 5e et 6e buts en C1 cette saison... soit ses 15e et 16e buts dans cette épreuve en seulement 12 matches!

Jadon Sancho avait entretemps marqué un joli coup franc direct en lucarne (45e+1) et le Borussia garde la tête du groupe F (9 pts) avec une longueur d'avance sur la Lazio Rome (8 pts) qui a battu 3-1 le Zenit Saint-Pétersbourg.

Ce qui promet une belle passe d'armes entre Dortmund et la Lazio la semaine prochaine en Allemagne.

• Groupe G : le Barca se qualifie sans Messi, la Juventus laborieuse mais qualifiée

En grande difficulté en Liga, le club catalan a scellé sa qualification pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 4-0 face au Dynamo Kiev, sans son capitaine Lionel Messi, ménagé, et sans trop trembler.

En Ukraine, l'entraîneur Ronald Koeman a lancé une équipe bis et le pari a fonctionné: c'est le jeune latéral Sergiño Dest qui a ouvert la marque, son tout premier but avec le Barça, servi par l'attaquant danois Martin Braithwaite (52e). Puis ce dernier a inscrit un doublé (57e, 70e sur penalty) et Antoine Griezmann a surgi du banc pour marquer en pivot (90e+2) et sceller le succès du club blaugrana, premier du groupe avec quatre succès en quatre matches (12 pts).

Derrière, la Juventus a arraché la victoire contre le modeste Ferencvaros hongrois 2-1: l'équipe d'Andrea Pirlo s'est retrouvée menée sur un but de Myrto Uzuni (19e) mais elle a réussi à valider sa qualification grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo (35e) puis une tête tardive d'Alvaro Morata (90e+2).

• Groupe H : Manchester presque qualifié, le PSG relancé

Manchester United a fait le travail contre Istanbul Basaksehir (4-1), avec notamment un doublé de Bruno Fernandes, et a fait un grand pas vers les huitièmes de finale. Dans l'autre match, le PSG s'est relancé de manière laborieuse face au RB Leipzig, prenant une option sur son adversaire du soir dans la course à la qualification.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne