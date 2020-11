En direct : les hommages à l'annonce du décès de Diego Maradona

La légende argentine du football Diego Maradona, qui venait de fêter ses 60 ans, est décédée mercredi d'une crise cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires. La mort du "Pibe de Oro" suscite des réactions de partout dans le monde.

Légende du football, Diego Maradona n'est plus. Le champion du monde 1986, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du ballon rond, avait été opéré début novembre d'un hématome à la tête et se trouvait depuis en convalescence. Les réactions internationales se multiplient après son décès et l'Argentin a décrété trois jours de deuil national.

