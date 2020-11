Diego Maradona, légende du football, est mort

La légende du football Diego Maradona est décédée, mercredi, d'un arrêt cardiaque. Il laisse l'image d'un footballeur extraordinaire mais aussi d'un homme d'excès.

Dieu a retrouvé "sa main". Diego Maradona est mort mercredi 25 novembre d'un arrêt cardiaque, a annoncé un porte-parole. Il était pour beaucoup le plus grand joueur argentin de tous les temps. C'était un artiste sur le terrain tout comme un personnage d'excès en dehors.

Le champion du monde 1986 avait été hospitalisé pour de l'anémie et de la déshydratation, le 2 novembre, à La Plata, une ville située à 60 km de Buenos Aires et dont il entraîne le club local. Un scanner avait alors révélé la présence d'un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Cela avait entraîné son transfert dans une clinique privée d'Olivos où il a été opéré le lendemain avec succès. Il était sorti quelques jours plus tard pour poursuivre sa convalescence chez lui.

Un Mondial-1986 de légende

Diego Armando Maradona, né à Buenos Aires venait de fêter ses 60 ans. Il restera à jamais l'incarnation du poste de "diez", le "numéro 10" que tout enfant fan de football a un jour rêvé d'être, capable à la fois de dribbler et de marquer les plus beaux buts.

Issu des quartiers pauvres de Buenos Aires, le "Pibe de oro" ou "gamin en or" est tombé dans le chaudron de la Bombonera, le stade du club Boca Juniors, quand il était petit. Diego Maradona restera le symbole et capitaine incontesté de l'Argentine. Sous les couleurs de l'équipe nationale pendant 17 ans (1977-1994), le légendaire numéro 10 a marqué 50 buts en 115 matches. Une nation à qui il a offert sa deuxième coupe du monde.

Le Mondial-1986 au Mexique avec la sélection argentine est en effet celui de la consécration Diego Maradona. Cette année-là, il remporte la compétition après avoir marqué à cinq reprises et offerts cinq passes décisives à ses partenaires en sept rencontres.

Cependant, c'est le quart de finale contre l'Angleterre qui le fait entrer dans la légende. Alors que les deux pays s'affrontent aux Malouines, Diego Maradona offre la victoire à son peuple : d'abord en marquant de la main, un geste passé à la postérité comme la "Main de Dieu", puis il dribble victorieusement toute la défense adverse, dans ce qui sera sacré le but du XXe siècle par la Fifa.

