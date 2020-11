Football : l'ancien international sénégalais Papa Bouba Diop est mort à 42 ans

La fédération sénégalaise de football a annoncé, dimanche soir, le décès de Papa Bouba Diop à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie. L'ancien milieu de terrain avait joué sous les couleurs de Lens dans les années 2000.

Le Sénégal pleure Papa Bouba Diop. Le buteur des Lions de la Téranga restera dans l'histoire comme le premier buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe du monde.... contre la France, alors championne du monde en titre. Lors du match d'ouverture du Mondial-2002 à Séoul, il perce les cages de Fabien Barthez, offrant la victoire à son équipe.

Repose en paix pape bouba diop tu as mis le Sénégal dans la carte du monde pic.twitter.com/9B57TnO61R — Lamine Ndaw (@fidioution) November 29, 2020

"Grande perte pour le Sénégal"

Son décès a été annoncé, dimanche 29 novembre, par la fédération sénégalaise de football. Papa Bouba Diop est mort à 42 ans des suites d'une longue maladie. "Le décès de Papa Bouba Diop est une grande perte pour le Sénégal, a réagi sur Twitter le président du Sénégal, Macky Sall. Je rends hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent, nous rappelant fièrement l'épopée des Lions en 2002. Je présente mes condoléances émues à sa famille et au monde du football".

Le décès de Pape Bouba Diop est une grande perte pour le Sénégal. Je rends hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent, nous rappelant fièrement l'épopée des Lions en 2002. Je présente mes condoléances émues à sa famille et au monde du football — Macky Sall (@Macky_Sall) November 29, 2020

Le joueur né à Dakar a joué en Suisse (Vevey, Neuchâtel Xamax, Grasshopper Zürich), à Lens entre 2001 et 2004, en Angleterre (Fulham, Portsmouth, West Ham, Birmingham) et en Grèce à l'AEK Athènes. À son palmarès, on retiendra une coupe d'Angleterre, remportée en 2008 avec Portsmouth, et une coupe de Grèce, trois ans plus tard, quand il évoluait à Athènes.

