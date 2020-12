Ligue des champions : l'OM décroche enfin une victoire, le Real se complique la tâche

Le Marseillais Dimitri Payet est félicité par ses coéquipiers après son but sur penalty, le 1er décembre 2020, au stade Vélodrome.

L'Olympique de Marseille a mis fin mardi à sa série de 13 défaites consécutives en Ligue des champions en s'imposant à domicile face à l'Olympiakos (2-1). Le Real Madrid a de son côté perdu (2-0) contre le Shakhtar Donetsk et voit ses chances de qualification pour les huitièmes se compliquer.

L'Olympique de Marseille a sauvé l'honneur, mardi 1er décembre, face à l'Olympiakos en réussissant à interrompre sa série noire de treize revers consécutifs en Ligue des champions. Les Marseillais ont battu les Grecs sur le score de 2 à 1 et conservé des chances de se qualifier en Ligue Europa.

Les joueurs d'André Villas-Boas ont obtenu ce succès grâce à deux penalties transformés par Dimitri Payet (55 s.p., 75 s.p.), alors que l'Olympiakos avait ouvert le score sur un but de Mady Camara (33).

Dans l'autre rencontre du groupe C, le FC Porto a tenu en échec Manchester City (0-0) et décroché sa qualification pour les huitièmes de finale. Les Citizens avaient déjà obtenu leur billet lors de la 4e journée de la phase de poules.

Pour terminer troisième de son groupe et se qualifier pour la Ligue Europa, il faudra à l'OM obtenir un meilleur résultat à Manchester City, mercredi prochain, que Le Pirée contre le FC Porto.

Le Real Madrid en difficulté

L'ogre madrilène ne fait plus peur. Dans le groupe B, le Real a compliqué ses chances de qualification pour les 8e de finale en s'inclinant 2-0 face au Shakhtar Donetsk, à Kiev. À une journée de la conclusion de la phase de groupes, les hommes de Zinédine Zidane rétrogradent à la troisième place du groupe B.

Déjà vainqueur du Real 3-2, à l'aller après avoir mené 3-0 à la mi-temps, le Shakhtar a réédité son exploit grâce à des buts du Brésilien Dentinho (57e) et de l'Israélien Manor Solomon (83e). Les Ukrainiens sont deuxième du groupe derrière Mönchengladbach qui a perdu contre l'Inter Milan (3-2). Les Italiens conservent une petite chance de se qualifier pour les huitièmes de finale, alors que les Allemands joueront leur destin européen sur la pelouse du Real Madrid la semaine prochaine.

Liverpool qualifié

Dans le groupe D, Liverpool est pour sa part déjà qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire contre l'Ajax Amsterdam (1-0) et le match nul (1-1) entre l'Atalanta et Midtjylland. Avec 12 points, les Reds ont quatre points d'avance sur les Italiens et cinq sur les Néerlandais qui se disputeront l'autre place qualificative pour la phase à élimination directe à Amsterdam, pendant que Liverpool ira sans enjeu au Danemark, la semaine prochaine.

Dans le groupe A, Salzbourg, troisième avec quatre points, s'est relancé dans la course à la troisième place en s'imposant 3 à 1 au Lokomotiv Moscou qui reste à 0 victoire en cinq matches. L'Atletico Madrid a pour sa part mis fin à la série record de quinze victoires du Bayern Munich en Ligue des champions avec un match nul arraché 1-1 à domicile. Les Madrilènes joueront leur place en huitièmes mardi prochain sur le terrain de Salzbourg.

