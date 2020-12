Ligue des champions : le PSG tient son destin européen en main

Le PSG est très proche d'une qualification en huitièmes de finale. Archi-favori contre le Basaksehir Istanbul, un club turc novice en C1 déjà condamné à la dernière place du groupe H, les Parisiens, qui n'ont besoin que d’un nul pour se qualifier, peuvent même s’adjuger la première place en cas de victoire. Un scénario inespéré il y a encore quelques semaines.

Après deux défaites lors des trois premières journées de Ligue des champions, le PSG, finaliste malheureux de la plus prestigieuse compétition européenne la saison dernière, a redressé la barre avec un succès de prestige sur le terrain de Manchester United (1-3), mercredi dernier.

Un point à domicile mardi 8 décembre contre le Basaksehir Istanbul, dernier du groupe H, suffira aux Parisiens pour se qualifier en huitièmes et revivre un printemps européen. Hors course à la fois pour les huitièmes et pour la troisième place synonyme de qualification en Ligue Europa, le club champion de Turquie, déjà battu à domicile par le PSG (0-2) le 28 octobre, n'a plus rien à espérer dans cette compétition.

Un succès pourrait même garantir au club de la capitale la première place du groupe, ce qui lui offrira un statut de tête de série lors du tirage au sort de la phase suivante, avec la garantie d'éviter par exemple le Bayern Munich (tenant du titre) ou Liverpool (vainqueur en 2019).

Cette perspective semblait inaccessible il y a un mois, lorsque les risques d'une élimination prématurée étaient toujours d'actualité. Très critiqué pour le niveau de jeu décevant affiché depuis le coup d'envoi de la C1, et récemment encore bousculé par les Red Devils à Old Trafford, le PSG s'est ressaisi en retrouvant une force mentale et une efficacité qui semblaient l'avoir abandonné pour s'imposer en Angleterre.

Toutefois, les joueurs savent que c'est au printemps, lors des matchs à élimination directe, qu'il faudra retrouver tous leurs moyens, lorsque le moindre faux pas peut coûter cher. Et le leader du championnat de France, moins souverain que par le passé (il ne compte que 2 points d'avance sur Lille et a déjà été défait trois fois en 13 matchs), a encore du travail pour dicter sa loi sur la scène européenne.

Un match comme celui qui l'oppose au Basaksehir Istanbul peut notamment servir à rassurer définitivement les joueurs et leur permettre d'emmagasiner de la confiance. Notamment celle de Kylian Mbappé, auteur de son 100e but avec le PSG ce week-end, mais muet en C1 depuis neuf matchs. Signe du destin, sa dernière réalisation européenne remonte au 11 décembre 2019, contre les Turcs de Galatasaray.

Mais si tous les voyants sont au vert avant d'affronter un club à sa portée, la prudence reste de mise au sein du PSG, qui a atteint la phase à élimination directe lors de ses huit dernières participations à la Ligue des champions.

"On a un match mardi et on n'est pas qualifié. En Champions League, on a déjà vu de tout, tout peut se passer à la dernière journée", a indiqué de son côté le directeur sportif, Leonardo, sur Canal+.

"Ce ne sera pas simple, on a vu contre Leipzig (défaite in extremis des Turcs, 4-3) qu'il peut se passer tout et n'importe quoi avec eux en quelques instants. On s'attend forcément à un match compliqué", a estimé le milieu portugais Danilo Pereira sur le site du PSG. Verdict mardi soir.

