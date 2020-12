Défait par Manchester City, l'OM ne sera pas reversé en Ligue Europa

Marseille a perdu mercredi sur le terrain de Manchester City. Une défaite 3 à 0 qui prive le club phocéen d'un repêchage en Ligue Europa. Dans le groupe D, l'Atalanta Bergame a battu l'Ajax Amsterdam pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Pas d'Europa League pour l'OM. Marseille peut nourrir des regrets après sa défaite mercredi 9 décembre contre Manchester City. Elle les prive d'une troisième place synonyme de reversement en Ligue Europa. Celle-ci échoue à l'Olympiakos, pourtant défait 2 à 0 sur leur pelouse par Porto.

• Groupe C : Marseille peut nourrir des regrets

L'OM n'aura jamais eu la possession lors de son match face à Manchester City. Cependant, les Citizens restent inoffensifs face à l'organisation défensive des Phocéens et butent régulièrement sur un excellent Steve Mandanda. Contre le cours du jeu, Dimitri Payet, servi par Sanson, pense ouvrir le score d'une frappe du plat du pied droit. Mais le Marseillais est logiquement signalé hors-jeu (30e). Logique, c'est l'OM qui se montre le plus dangereux en cette fin de mi-temps. Germain (41e), puis Sanson (42e), tentent successivement leur chance face à une défense mancunienne fébrile en cette fin de première période.

Le retour des vestiaires va cependant doucher les espoirs marseillais d'un miracle de Noël. Décalé côté droit, Mahrez percute puis rentre dans la surface. Il glisse le ballon à Torres qui conclut du droit (48e, 1-0). Sergio Agüero se charge ensuite de finir le travail (76e, 2-0). Sterling –ou est-ce un but contre son camp d'Alvaro ?– parachève la défaite d'un but opportuniste (90e, 3-0).

Défaits sur un score sévère, les Marseillais peuvent nourrir des regrets. Un simple but leur aurait permis d'être repêchés en Ligue Europa, étant donné que Porto est allé gagner au Pirée face à l'Olympiakos dans l'autre match du groupe C. L'OM n'a plus qu'à se concentrer sur le championnat, comme le souhaitait son entraîneur André Villas-Boas.

• Groupe D : l'Atalanta se qualifie aux dépends de l'Ajax Amsterdam

Liverpool, déjà qualifié et assuré de la première place du groupe D à l'issue de cette 6e et dernière journée, a lutté pour sauver les meubles mercredi face à Midtjylland, petit poucet danois déjà éliminé, dans une rencontre ponctuée de recours à l'arbitrage vidéo. Lors de cette affiche d'apparence déséquilibrée, les champions du Danemark sont allés grappiller un second point après un nul arraché à Bergame la semaine dernière.

Avec 13 points, Liverpool compte deux points d'avance sur les Italiens qui se sont imposés à Amsterdam 1-0 sur l'Ajax qui finit troisième du groupe et devra se consoler avec la Ligue Europa.

