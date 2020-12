Ligue des champions : l'OM n'a plus son destin entre ses mains

En clôture d'une Ligue des champions calamiteuse, l'Olympique de Marseille va affronter mercredi chez lui le leader Manchester City. L'OM peut encore être reversé en Ligue Europa en cas de performance chez les Mancuniens et d'une défaite de l'Olympiakos face à Porto dans l'autre match du groupe C. Cependant, l'entraîneur André Villas-Boas ne semble pas enthousiasmé par la C3.

Les jambes à Manchester, la tête en Grèce ? L'Olympique de Marseille joue mercredi 9 décembre face à Manchester City son dernier match dans la Ligue des champions 2020/2021. Une édition peu glorieuse pour l'OM qui aura vu l'équipe battre un triste record : celui de nombre de défaites consécutives dans la compétition (13). Pourtant, le club phocéen peut encore espérer être reversé en Ligue Europa si son adversaire direct, l'Olympiakos, ne remporte pas leur match à domicile face à Porto.

De fait, les deux derniers matches du groupe C ressemblent à une partie de poker menteur : tout le monde affirme être motivé, y compris Porto et Manchester déjà qualifiés pour le prochain tour, mais rien n'empêche un club de déjouer pour s'économiser en vue de prochaines échéances. Au hasard : le bouillant derby de Manchester qui attendra Pep Guardiola en championnat après le match de l'OM.

🗣"I don't rest players"



Pep Guardiola's answer on if Manchester City will rotate their team in the Champions League pic.twitter.com/WvUOwgeVf0 — Football Daily (@footballdaily) December 8, 2020

Un œil sur Olympiakos - Porto

Du côté de l'OM, l'équation paraît simple. Pour être repêchés en Ligue Europa, les joueurs marseillais doivent tout donner face à Manchester pour espérer une victoire ou un match nul, tandis que Porto doit défaire l'Olympiakos chez eux en Grèce.

"Il faut que Porto nous fasse une faveur et nous, on doit prendre au moins un point. Porto est un gros club et ils vont faire au mieux. Mais ils sont déjà qualifiés. On ne peut pas faire de 'futurologie'", a déclaré André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais.

Le capitaine de l'OM, Steve Mandanda, a également promis que les joueurs arrivés motivés malgré l'incertitude.

Mandanda : "Il faut rester focus sur le match de demain et tout faire pour gagner. On aura le temps après ce match de faire l'analyse de notre parcours en Ligue des Champions"

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) December 8, 2020

"On sait qu'on n'a pas notre destin en main. On doit déjà tout faire pour gagner et on verra ensuite avec les résultats. Il y a une possibilité pour la Ligue Europa, même si bien sûr ça n'était pas l'objectif initial. On veut aussi donner une belle image de l'OM sur la scène européenne", a ainsi le gardien marseillais.

Villas-Boas ambigu sur le reversement en Ligue Europa

Cependant, Marseille veut-il vraiment être reversé en Ligue Europa ? Interrogé et relancé sur les ambitions marseillaises en C3, André Villas-Boas a semé le trouble. Il s'est dit opposé par principe à ce système de repêchage qui offre une voie de sortie aux troisièmes de groupes de Ligue des champions.

"Quand tu es troisième et que tu as fait de telles performances, ce n'est pas digne d'aller en Ligue Europa avec des équipes qui se sont qualifiées. Un perdant est un perdant. Tu sors et tu les laisses jouer", a-t-il ainsi expliqué.

Une prise de position a provoqué un certain émoi chez les supporters marseillais, attachés à l'histoire européenne du club et qui ont en tête le superbe souvenir de l'épopée jusqu'à la finale 2018 de Ligue Europa, perdue 3-0 contre l'Atlético Madrid. Devant le tollé, "AVB" a donc dû revenir sur le sujet de manière plus diplomatique.

#OMOLY donc dans sa dernière déclaration AVB sous entend que cela ne sert a rien que l OM se qualifie pour l Europa League vu qu'ils font de la merde.

Les supporters olympiens vont apprécier cet état d'esprit — YanMae (@yanmae) December 1, 2020

"Ce que je dis, c'est que pour moi le règlement ne devrait pas donner ce bonus d'aller en Ligue Europa", a-t-il rappelé; avant d'ajouter : "Mais je n'ai pas mêlé l'OM à ça. Je n'ai pas dit qu'on ne voulait pas aller en Ligue Europa. Je trouve juste que ça n'est pas une grande joie d'y aller avec quatre points et en ayant fait de la merde en C1. Mais on jouera à fond."

La performance des joueurs marseillais la semaine passée face à l'Olympiakos a contribué aux doutes. Alors qu'ils menaient 2-1 face au club du Pirée et qu'un but de plus leur aurait offert l'avantage dans les confrontations directes, les coéquipiers de Dimitri Payet se sont contentés d'attendre leurs adversaires plutôt que de continuer à attaquer.

"Si on tombe en C3, le niveau y est plus bas, on va faire beaucoup mieux", expliquait André Villas-Boas avant cette confrontation avant de – déjà – nuancer son envie de C3 "Tenir ce rythme d'un match tous les trois jours (en cas de qualification, NDLR), c'est dur".

Car le technicien marseillais a surtout les yeux sur la Ligue 1, où l'OM est pour le moment... virtuel leader, s'il gagne ses deux matches décalés à cause du Covid-19 qui frappait Lens puis Nice. Ne plus avoir de compétitions européennes à disputer permettrait donc à l'OM de garder toute sa fraîcheur pour le championnat… au risque de passer à côté des émotions de l'épopée continentale et des bonus lucratifs qui vont avec.

