COMPTE-RENDU

Ligue des champions : au-delà du football, le match PSG-Basaksehir devenu symbole de l'antiracisme

Les joueurs et les nouveaux arbitres désignés se sont rassemblés dans le rond central du Parc des Princes, posant un genou à terre, un geste devenu un symbole du mouvement "Black Lives Matter" contre le racisme et les violences policières. © Xavier Laine, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 5 mn

Le match de Ligue des champions entre le PSG et le Basaksehir Istanbul aura marqué les esprits grâce aux 22 acteurs qui ont choisi de quitter le terrain, mardi, pour dire non au racisme. Il s'est conclu, mercredi, par une victoire parisienne, mais le résultat sportif est passé au second plan.