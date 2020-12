Football européen : le PSG chute, le Real s'adjuge le derby de Madrid

Le Real a remporté le derby de Madrid samedi contre l'Atlético 2 à 0 et remonte sur le podium en Espagne. En Ligue 1, le PSG a chuté à domicile face à l'OL tandis que l'OM et Lille se sont imposés. En Angleterre, Tottenham et Liverpool, en tête du classement, ont dû se contenter de matches nuls.

• Liga : le Real maître à Madrid, la Real Sociedad maîtresse en Espagne

Le Real domine toujours à Madrid. Lors du derby contre son voisin et leader l'Atlético Madrid, les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 2 à 0 et se replacent ainsi à la 3e place de la Liga. Cette victoire du Real met également un terme à l'impressionnante série record de 26 matches sans défaite des Colchoneros en Liga depuis la saison passée.

De son côté, la Real Sociedad a obtenu un match nul à domicile face à Eibar. Un petit point qui lui permet toutefois de reprendre la première place au bénéfice du nombre de buts marqués, devant l'Atlético Madrid (26 pts chacun).

Lionel Messi a sauvé le FC Barcelone d'une nouvelle désillusion contre le relégable Levante avec un but inespéré lors de la 13e journée de Liga, pour arracher un succès brouillon 1 à 0. Le club catalan accuse désormais un retard jamais vu ces deux dernières décennies sur la tête du championnat : à 9 points des co-leaders.

• Ligue 1 : Paris sous pression de l'OM et Lille

Le PSG a vécu une sale soirée au Parc des Princes. Les Parisiens se sont inclinés 1 à 0 sur un but de Tino Kadewere, ont perdu la tête de la Ligue 1 et peut-être leur star Neymar, sorti sur civière après un choc à la cheville. Les hommes de Thomas Tuchel ont cédé leur fauteuil de leader à Lille, qui avait dominé plus tôt Bordeaux (2-1), et se retrouvent troisièmes au classement, doublés également par leurs adversaires du soir. L'Olympique de Marseille, vainqueur face à Monaco (2-1), est quatrième mais leader virtuel en cas de succès dans ses deux matches en retard.

Rennes, qui n'avait plus gagné depuis huit matches toutes compétitions confondues, a enfin mis un terme à sa série catastrophe face à Nice grâce au premier but cette saison de Mbaye Niang. Dans un match animé, avec de nombreuses occasions de part et d'autre mais beaucoup de maladresse dans le dernier geste, le pressing haut des Bretons a payé. Nice, en revanche, reste engoncé dans la crise qui a coûté sa place à Patrick Vieira. Les Aiglons (18 pts) sont douzièmes et n'ont plus gagné depuis huit rencontres.

En revanche, pour le rival Nantes, le départ de Christian Gourcuff n'a pas changé grand-chose. Les Canaris n'ont pas pu battre la lanterne rouge Dijon à la Beaujoire et ce match nul (1-1) n'arrange personne.

• Premier League : les leaders ralentis, Leicester et Southampton se rapprochent

Tottenham et Liverpool, co-leaders de Premier League, ont dû se contenter d'un match nul 1-1 contre les mal-classés Crystal Palace et Fulham. Tottenham reste devant à la différence de but, avant l'affrontement entre les deux équipes prévues pour mercredi.

Derrière, Leicester s'est offert un succès facile (3-0) face à Brighton pour revenir sur le podium à un point du duo de leaders. À la faveur d'une victoire face à Sheffield United, l'étonnant Southampton s'empare de la quatrième place, à un point du podium.

Battu à Everton 1 à 0, Chelsea redescend à la cinquième place. Dans le même temps, Manchester United et Manchester City se sont séparés sur un score nul et vierge au terme d'un match insipide.

• Bundesliga : le Bayer Leverkusen toujours devant, Favre limogé par le Borussia

Toujours invaincu en Bundesliga après 11 journées, le Bayer Leverkusen a pris seul la tête du classement dimanche grâce à une victoire 4-1 sur Hoffenheim, profitant d'un faux pas du Bayern la veille contre l'Union Berlin (1-1).

Le Bayern Munich a en effet été tenu en échec 1-1 à Berlin par l'Union et ne conserve sa deuxième place de la Bundesliga que grâce à une meilleure différence de buts sur Leipzig, vainqueur 2-0 de Brême dans l'après-midi.

Lucien #Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Entscheidungsträger des #BVB haben sich nach der 1:5-Heimniederlage bei #BVBVFB einmütig darauf verständigt, Favre und seinen Co-Trainer Manfred #Stefes mit sofortiger Wirkung freizustellen. — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2020

Le Borussia Dortmund a quant à lui limogé son entraîneur, Lucien Favre, au lendemain de sa sévère défaite face à Stuttgart (1-5), a annoncé le club de la Ruhr. Edin Terzic, actuel assistant du Suisse, entraînera le BVB "jusqu'à la fin de la saison".

Mönchengladbach, la quatrième équipe allemande qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, a payé comme Dortmund l'accumulation des efforts, en concédant un nul à domicile 1-1 contre le Hertha Berlin.

