Euro-2020 de handball : les Françaises gagnent leur place en demi-finales en battant la Suède

L'équipe féminine de France de handball s'est qualifiée, mardi, pour les demi-finales de l'Euro-2020, arrachant une victoire à la Suède. Les Bleues affronteront vendredi la Croatie, tandis que l’autre demi-finale opposera les redoutables Norvégiennes aux Danoises.

Les handballeuses françaises, championnes d'Europe en titre, se sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro-2020 au Danemark, grâce à leur victoire 31 à 25 contre la Suède, mardi 15 décembre, dans le dernier match du tour principal à Herning.

Les coéquipières de Siraba Dembélé terminent même en tête de leur groupe, grâce à la victoire du Danemark sur la Russie (30-23). Elles affronteront donc en demi-finale vendredi la Croatie, tandis que l’autre demi-finale opposera les redoutables Norvégiennes aux Danoises.

Invaincues depuis le début de l'Euro (victoires sur le Monténégro, la Slovénie, le Danemark et l'Espagne, nul contre la Russie), les Bleues avaient besoin de ne pas perdre pour s'assurer d'un billet dans le dernier carré. Les Françaises ont eu un peu de mal à entrer dans le match. Les Suédoises, qui étaient déjà éliminées, ont même eu deux buts d'avance en première période.

"On monte en charge"

À égalité à la pause (14-14), les championnes d'Europe ont fait la différence dès le retour des vestiaires en marquant les trois premiers buts grâce à un coup d'accélérateur de Kalidiatou Niakaté (deux buts et un pénalty provoqué). Elles ont ensuite marqué souvent en contre-attaque et n'ont plus été inquiétées jusqu'au coup de sifflet final.

Estelle Nzé-Minko a été la meilleure buteuse des Bleues avec six buts, devant Alexandra Lacrabère (5), efficace aux pénaltys. "Ça a été difficile en première mi-temps, mais on a su s'accrocher. On a réglé les problèmes défensifs en deuxième période et on a pu monter les ballons. On monte en charge", s'est réjoui le sélectionneur Olivier Krumbholz au micro de beIN Sports.

Un premier objectif atteint

Cette qualification pour les demies de l'Euro-2020 est un premier objectif atteint pour les Françaises, qui voulaient absolument retrouver leur place dans le dernier carré d'une compétition internationale, après l'échec du Mondial-2019 et l'élimination dès le premier tour il y a un an à Kumamoto au Japon.

Depuis les JO-2016, elles sont toujours montées sur un podium international (excepté le Mondial-2019) : argent aux JO-2016, or au Mondial-2017 et à l'Euro-2018 et bronze à l'Euro-2016.

Avec AFP

