Football européen : l'Atlético Madrid maintient le cap, Chelsea coule

Accroché, l'Atlético Madrid a réussi à renverser la vapeur et à conserver la tête de la Liga en s'imposant 1-2 sur le terrain d'Alavès. En Premier League, Manchester City a dominé le choc de la 17e journée et s'est repositionné dans la course au titre en battant Chelsea 1-3.

• Liga : l'Atlético garde la tête mais se fait peur

L'attaquant de l'Atlético Madrid Luis Suarez a tiré son équipe d'un mauvais pas, dimanche, face à Alaves. Avec l’ouverture du score de Marcos Llorente à la 41e minute, les joueurs de Diego Simeone semblaient maîtriser le match. Mais après plusieurs ratés madrilènes, Alaves est revenu au score à la 84e minute de jeu, sur un but contre son camp de Felipe. Luis Suarez a fini par délivrer les siens en marquant son neuvième but de la saison en toute fin de match en reprenant au second poteau un centre du Portugais Joao Felix. Avec cette quatrième victoire d’affilée (1-2), l’Atletico de Madrid conserve son avantage de deux points d’avance sur le Real Madrid, avec deux matches en moins. De son côté, le Barça a eu aussi du mal à se défaire de Huesca (0-1). Les coéquipiers de de Lionel Messi en sont finalement venus à bout grâce à Frenkie De Jong, seul buteur du match servi par Léo Messi, à la 27e minute. Grâce à ce succès, le FC Barcelone remonte à la cinquième place à huit points du Real Madrid deuxième, et 10 du leader l'Atlético Madrid.

• Premier League : Manchester City domine Chelsea

Pourtant privé de plusieurs joueurs positifs au Covid-19, Manchester City s'est largement imposé, dimanche, sur la pelouse de Chelsea (1-3). Les Blues étaient pourtant bien partis en dominant le premier quart d'heure de ce match jusqu'à ce que Ilkay Gündogan ouvre le score à la 18e, Phil Foden marque le but du break trois minutes plus tard et Kevin De Bruyne achève Chelsea 0-3 à la 34e. Callum Hudson-Odoi a seulement sauvé l'honneur de Chelsea dans les derniers instants du match (90+2). Grâce à cette victoire, Manchester City remonte à la 5e place du classement et Chelsea chute à la 8e position de Premier League. Leicester a aussi repris sa marche en avant en l'emportant sur le terrain de Newcastle (1-2). Ce succès permet à la formation de Brendan Rodgers de reprendre provisoirement la troisième place au classement et de rester dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

• Bundesliga : le Bayern écrase Mayence et reprend la tête

Mené 2-0 à la pause par le relégable Mayence, les Munichois ont renversé le match pour s'imposer 5-2 dimanche. L'attaquant vedette Robert Lewandowski a notamment inscrit un doublé, ce qui porte son total à 19 réalisations en 14 journées. Il pourrait battre cette année le record historique de Gerd Müller de 40 buts en une saison de Bundesliga. Après 14 journées de Bundesliga, les champions d'Allemagne et d'Europe comptent désormais deux points d'avance sur Leipzig, vainqueur 1-0 à Stuttgart samedi, cinq sur Leverkusen et huit sur Dortmund, revenu dans le Top 4 qualificatif pour la Ligue des champions à la faveur de sa victoire 2-0, dimanche, contre Wolfsburg.​​​​​​

Serie A : l'AC Milan reprend la tête

Même sans Zlatan Ibrahimovic et même réduit à dix, l'AC Milan a vaillamment défendu, dimanche, son fauteuil de leader du Championnat d'Italie sur le terrain de Benevento (0-2). Deuxième après la victoire de l’Inter (6-2) contre Crotone, la jeune équipe de Stefano Pioli avait pour objectif de récupérer sa place. La mission a été remplie après l’ouverture du score de Franck Kessié sur pénalty à la 15e minute et le but du break de Rafael Leao à la 49e minute. De son côté, la Juventus, à défaut de tout maîtriser, s'est joliment relancée après sa défaite contre la Fiorentina (0-3). Les hommes d'Andrea Pirlo se sont imposés dimanche (4-1) face à Udinese. Cristiano Ronaldo, auteur de son sixième doublé de la saison en championnat (31e, 70e) et passeur pour Federico Chiesa (49e), y est encore pour beaucoup. Avec 14 buts, il conforte sa place de meilleur buteur.

