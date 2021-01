Journée du sport féminin : les femmes en quête d'une égalité de traitement

Des joueuses photographiées lors de la présentation officielle des maillots de la Coupe du monde de football féminin, à Paris, le 11 mars 2019. © Lionel Bonaventure, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 15 mn

Médiatisation plus faible, écarts de salaire, statuts professionnels différents... Il reste encore bien des progrès à faire dans le sport pour atteindre une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. France 24 fait le point avec des invités et des reportages consacrés au sport féminin.