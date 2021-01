Mondial de handball : les Bleus décrochent leur ticket pour les demi-finales

Pool via REUTERS - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Le handballeur français Hugo Descat célèbre un but lors du quart de finale contre la Hongrie, le 27 janvier 2021 à Gizeh, en Égypte.

Grâce à sa victoire en prolongations (35-32) contre la Hongrie, mercredi, en quart de finale, la France accède au dernier carré du Mondial de handball organisé en Égypte. Elle retrouvera, vendredi, la Suède pour une place en finale.

Remise de son échec à l'Euro-2020, l'équipe de France de handball a confirmé son retour au premier plan, en se qualifiant pour les demi-finales du Mondial, à la suite de sa victoire, mercredi 27 janvier, face à la Hongrie après prolongations (35-32).

France 35 🇫🇷⚡🇭🇺 32 Hongrie



La victoire au bout du suspense, direction le dernier carré du Mondial #Egypt2021 ! 😎💪 #BleuetFier #FRAHON pic.twitter.com/KS5KDDqtwb — Equipes France Hand (@FRAHandball) January 27, 2021

Après une entame de match très délicate (7-1), les hommes de Guillaume Gille ont réagi avant la pause, puis sont passés devant au retour des vestiaires (20-19). Aux commandes en fin de temps réglementaire, ils ont réalisé une fin de deuxième période imparfaite et ont été poussés en prolongation par des Hongrois réalistes. Une parade de Vincent Gérard et de l'efficacité devant le but adverse ont permis aux Français de s'en sortir.

Les Bleus rencontreront, vendredi, les Suédois, faciles vainqueurs du Qatar dans le même temps (35-23). L'autre demi-finale opposera le Danemark à l'Espagne.

