Vendée Globe : Jean Le Cam, "vainqueur du cœur", boucle son tour du monde

Jean Le Cam à bord de son monocoque "Yes We Cam!", avant le départ du Vendée Globe, aux Sables-d'Olonne, le 8 novembre 2020 LOIC VENANCE AFP/Archives

Texte par : FRANCE 24 Suivre 5 mn

Le Français Jean Le Cam (Yes we Cam !), doyen à 61 ans du Vendée Globe et héros de la course autour du monde pour son sauvetage périlleux de Kevin Escoffier, a franchi la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne dans la soirée de jeudi.