CHAN-2020 : le Maroc surclasse la Zambie et affrontera le Cameroun en demi-finale

L'équipe du Maroc célébrant le but inscrit par Sofiane Rahimi face à la Zambie.

Le Maroc s'est qualifié dimanche pour les demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en battant largement la Zambie 3 à 1. Le tenant du titre affrontera le Cameroun, qui a battu la veille la RD Congo.

Publicité Lire la suite

Le Maroc n'a pas tremblé. Le tenant du titre s'est imposé largement dimanche 31 janvier face à la Zambie en quarts de finale du CHAN-2020* (3-1), au stade de la Réunification de Douala. Une victoire qui lui permettra de retrouver le Cameroun, pays-hôte de cette édition, mercredi pour une demi-finale au sommet.

Les Lions de l'Atlas ont plié le match d'entrée. Sofiane Rahimi est trouvé dans la profondeur par Abdelilah Hafidi et trompe parfaitement le gardien zambien d'un plat du pied à la 38e seconde. La VAR confirme, l'ailier n'était pas hors-jeu (1e, 1-0).

Mohammed Ali Bamaamar double la mise quelques instants plus tard. Sur un corner tiré par Hafidi, Allan Chibwe manque complètement sa sortie et le numéro 6 marocain n'a plus qu'à expédier le ballon dans les filets (8e, 2-0).

La Zambie passe complètement de son entame de match, à l'image de son milieu de terrain, Zachariah Chilongoshi. Déjà fautif sur le premier but, il est l'auteur d'une très vilaine semelle sur le genou du double passeur décisif marocain. Carton rouge : il est contraint de quitter prématurément ses coéquipiers.

Une réduction du score en deuxième période

Avec plus d'une heure à jouer en infériorité numérique, la Zambie ne veut pas sombrer et joue leur va tout en s'appuyant sur ses ailiers. Elle manque de revenir dans le match sur une tête de Sautu qui file à côté (28e). Avant qu'un penalty, converti par le taulier marocain Ayoub El Kaabi, ne mette fin à leurs maigres espoirs juste avant la mi-temps (38e, 3-0).

En deuxième mi-temps, alors que les Marocains baissent le pied, les Zambiens poussent pour sauver l'honneur. Des efforts qui sont récompensées en fin de match puisque les Chipolopolo réduise le score grâce à Moses Phiri (80e, 3-1).

Insuffisant cependant. Pour la troisième fois consécutive, la Zambie échoue donc en quarts de finale du CHAN. Le Maroc lui s'offre une belle demi-finale face au Cameroun : tenant du titre contre pays hôte.

*La Confédération africaine de football a décidé que la compétition continuerait à s'appeler TOTAL Championnat d'Afrique des nations Cameroun 2020, malgré le fait que le tournoi ait été reporté à 2021 à cause du Covid-19.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne