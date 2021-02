Football européen : l'Atlético Madrid file vers le titre, Lille prend les commandes

L'Atlético Madrid, qui compte désormais 10 points d'avance sur le Real et le Barça, s'est installé un peu plus confortablement en tête de la Liga ce week-end, tandis qu'en France, le Losc a confisqué la place de leader au PSG, battu à la surprise générale à Lorient, alors lanterne rouge du championnat.

• Serie A : 3 points pour tout le monde, statu quo en tête du classement

L'AC Milan s'est imposé sur la pelouse de Bologne (2-1), samedi lors de la 20e journée de Serie A, pour garder ses distances sur son dauphin et grand rival, l'Inter Milan, qui a atomisé le promu Benevento (4-0), et sur la Juventus, quatrième après sa probante victoire sur la Sampdoria (2-0), à Gênes. Les Rossoneri ont ainsi chassé les doutes après les revers enregistrés, la semaine dernière, contre l'Atalanta Bergame (0-3) en championnat puis l'Inter Milan (1-2), mardi, en Coupe d'Italie.

L'AS Rome, troisième du classement, a assuré l’essentiel sur son terrain face au Hellas Vérone (3-1), dimanche, en clôture d'une journée qui aura donc vu les quatre équipes de tête empocher les 3 points. Plus tôt dans l'après-midi, la Lazio Rome (5e) avait enchaîné une cinquième victoire consécutive en Serie A, d'autant plus précieuse qu'obtenue sur le terrain de l'un de ses concurrents directs dans la course à l'Europe, l'Atalanta Bergame (3-1).

• Ligue 1 : Lille profite d’une défaite surprise du PSG

Victorieux à domicile face à Dijon (1-0), dimanche lors de la 22e journée du championnat de France marquée par des incidents au centre d’entraînement de l’OM, le Losc ne s’est pas fait prier pour profiter de la défaite inattendue du PSG à Lorient. Grâce à ce succès, Lille s'est emparé du fauteuil de leader de Ligue 1, avec deux points d’avance sur Lyon, qui s’est imposé de justesse face aux Girondins de Bordeaux (2-1).

Relégué à la troisième place, à trois points des Lillois, le club de la capitale a fait la plus mauvaise affaire du week-end en s’inclinant à Lorient (3-2), malgré la présence de ses "Quatre Fantastiques" (Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria). Les Merlus réalisent l’exploit à domicile et remontent à la 18e place. Avec une cinquième victoire d'affilée, Monaco s'est rapproché du podium de Ligue 1 en enfonçant 2-1 les Nantais de Raymond Domenech toujours aux portes de la zone de relégation, dimanche au stade de la Beaujoire. Cinq matches après son arrivée sur le banc, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a toujours pas enregistré la moindre victoire.

5 - Raymond Domenech est le 1er entraîneur de l’histoire de Nantes à ne remporter aucun de ses 5 premiers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites) à la tête du club dans l’élite. Échec. pic.twitter.com/tTuiGxPSNF — OptaJean (@OptaJean) January 31, 2021

• Liga : l'Atlético étouffe la concurrence

Le leader reste intraitable : le buteur uruguayen Luis Suarez, auteur d’un doublé, a offert à l'Atlético Madrid la victoire sur le terrain du promu Cadix (2-4), dimanche, lors de la 21e journée de Liga, mais surtout un confortable matelas de dix points d'avance sur le Barça et le Real Madrid (2e et 3e, avec 40 pts chacun), tout en ayant disputé un match de moins. Il s’agit d’un grand pas vers le titre, alors que les Merengue, réduits à 10 dès la 8e minute, ont été surpris à domicile samedi par Levante (1-2), en l’absence sur le banc de Zinédine Zidane, toujours en quarantaine pour cause de coronavirus.

Sous le feu de l'actualité après les révélations sur son contrat "pharaonique" avec le FC Barcelone, Lionel Messi a répliqué avec un coup franc magistral dimanche soir qui a permis au Barça de l'emporter contre l'Athletic Bilbao (2-1). Un succès qui permet aux Catalans de ravir la deuxième place au Real, grâce à une meilleure différence de but.

• Premier League : City et Liverpool enchaînent, Tottenham ne répond plus

En battant par la plus petite des marges le dernier du classement, Sheffield United (1-0), Manchester City a profité du nul entre Arsenal et son dauphin Manchester United (0-0), pour mettre sa place de leader hors de portée de son voisin et rival, samedi, lors de la 21e journée de Premier League.

De son côté Liverpool est remonté sur le podium de la Premier League dimanche en s'imposant à West Ham (3-1), grâce notamment à un doublé de Salah qui permet aux Reds de doubler Leicester, surpris chez lui par Leeds United (3-1). À une semaine du choc contre Manchester City à Anfield, Liverpool revient à 4 unités des Citizens, qui comptent un match en retard. Enfin, rien ne va plus à Tottenham (6e), battu à Brighton (1-0) dimanche soir, trois jours après sa défaite contre Liverpool.

• Bundesliga : mais qui arrêtera l'armada bavaroise ?

Le Bayern Munich et Robert Lewandowski ont balayé Hoffenheim samedi (4-1) et conservent sept points d'avance sur leur dauphin, le RB Leipzig, vainqueur du Bayer Leverkusen (1-0) dans le choc de la 19e journée de Bundesliga. Un résultat qui lui permet d’éviter un décrochage définitif dans la course au titre.

De leur côté, les "Loups" de Wolfsburg, qui n'ont perdu que deux matches cette saison (contre le Bayern et Dortmund), se sont hissés à la troisième place du classement à la faveur de leur succès contre Fribourg (3-0). Avec 35 pts, ils devancent Francfort (33 pts), qui occupe la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions. Derrière, les trois ténors Leverkusen, Dortmund et Mönchengladbach sont en embuscade avec 32 unités.

