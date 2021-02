Finale du CHAN-2020 : Maroc-Mali, la meilleure attaque rencontre la meilleure défense

Le Mali affronte, dimanche, le Maroc en finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Une opposition de style entre des Lions de l'Atlas offensifs emmenés par la révélation Soufiane Rahimi et la solide défense des Aigles, qui n'a encaissé que deux buts depuis le début de la compétition.

Il n'en restera qu'un. Le Maroc et le Mali s’affrontent en finale du CHAN-2020*, dimanche 7 février, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions de l'Atlas, vainqueurs en 2018 face au Nigeria, peuvent devenir la première équipe à remporter deux trophées consécutifs dans cette toute jeune compétition africaine, qui met à l'honneur les talents évoluant sur le continent. Mais, pour y parvenir, la meilleure attaque de la compétition devra trouver la faille dans le coffre-fort malien.

Une montée en puissance du Maroc

"Aucune sélection n’a réussi à se qualifier ni à remporter deux finales de suite du CHAN. Nous voulons entrer dans l’histoire de cette compétition", a déclaré Houcine Ammouta, le sélectionneur du Maroc, après la démonstration de ses hommes face au Cameroun en demi-finale (4-0).

Les Lions de l'Atlas ont su progressivement monter en puissance lors de cette compétition. Ils ont gagné péniblement leur premier match face au Togo 1 à 0, grâce à un but sur penalty de Yahya Jehane, avant de concéder un match nul face au Rwanda. Après avoir été mené en première mi-temps, les Marocains ont relevé tout leur potentiel offensif en deuxième mi-temps avec quatre buts en 45 minutes, dont un doublé du jeune avant-centre Soufiane Rahimi, actuel meilleur buteur de la compétition.

Le Maroc a ensuite facilement écarté la Zambie (3-1) puis le Cameroun (4-0) lors des tours à élimination directe. Avec 12 buts inscrits lors des trois derniers matches, dont cinq pour le seul Soufiane Rahimi, l'armada marocaine a prouvé qu'elle savait marquer.

"Nous avons fait le déplacement au Cameroun avec une volonté de fer pour conserver notre titre. Il nous reste un petit pas pour le titre. Ça ne va pas être facile. Ce sera un match difficile face au Mali", affirme Houcine Ammouta.

Le coffre-fort malien

En face, le Mali est le parfait opposé de cette sélection marocaine : Avec un seul but encaissé en cinq matches, les hommes de Nouhoum Diané ont transformé le nid des Aigles maliens en coffre-fort imprenable. Pas si étonnant quand le capitaine malien est Djigui Diarra, gardien exemplaire qui a multiplié les parades décisives pour emmener ses coéquipiers au sommet de la compétition..

Reste que le Mali a souffert lors de son quart de finale et sa demi-finale. Face au Congo et à la Guinée, les Aigles n'ont pas marqué en 240 minutes de jeu et sont à chaque fois allés chercher leur qualification lors de la séance de penaltys. Si les Aigles excellent dans l'exercice (100 % de tirs réussis à ce jour), ils ont pu laisser des plumes dans ces matches à rallonge.

L'imprenable défense des Aigles suffira-t-elle pour remporter le premier titre dans le CHAN, cinq ans après la finale perdue contre la RD Congo au Rwanda ? Ou les Lions de l'Atlas signeront-ils un doublé historique et égaliser ces mêmes Congolais en nombres d'éditions remportées ? Réponse ce dimanche à 20 h.

*La Confédération africaine de football a décidé que la compétition continuerait à s'appeler TOTAL Championnat d'Afrique des nations Cameroun 2020, malgré le fait que le tournoi ait été reporté à 2021 à cause du Covid-19.

