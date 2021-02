Super Bowl : Patrick Mahomes, le jeune quarterback qui veut battre le maître

À seulement 25 ans, Patrick Mahomes s'apprête à vivre le deuxième Super Bowl de sa carrière. Vainqueur l'an dernier, il va affronter, avec les Chiefs de Kansas City, les Buccaneers de la superstar Tom Brady. Un duel au sommet entre une nouvelle étoile et une légende.

Pendant ses études, Patrick Mahomes a hésité entre une carrière dans le football américain ou dans le baseball. Quelques années plus tard, il n'a pas à regretter ce choix. Sacré l'an dernier avec les Kansas City Chiefs, le quarterback va jouer, dimanche 7 février, son deuxième Super Bowl face aux Buccaneers de Tampa Bay.

Fils de Pat Mahomes, ancien lanceur de baseball professionnel, il aurait pu choisir la petite balle blanche, mais c'est finalement le ballon ovale qui a eu ses faveurs. "Le baseball m'a énormément servi, car il faut savoir lancer avec une grande précision", aime-t-il toutefois rappelé. Son puissant bras, ses pieds agiles et son habileté à lancer sans trembler malgré la pression, ont fait de ce joueur l'une des étoiles les plus brillantes de la NFL.

Un sang-froid exceptionnel

À seulement 25 ans, Patrick Mahomes, Texan d'origine, compte déjà à son actif un titre de meilleur joueur de la Ligue professionnelle de football américain NFL (2018), un Super Bowl, remporté sur le fil face aux San Francisco 49ers (31-20) et un titre de MVP (Most valuable player) de cette finale. La NFL et le public ont été séduits par son style très spectaculaire, qui mélange talent de passeur hors normes et goût pour la prise de risque calculée.

L'an passé, pour sa première finale, Mahomes a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel en renversant le cours du match contre San Francisco et en offrant aux Chiefs leur deuxième titre, 50 ans après le premier. Une première consécration pour le MVP 2018. Un an plus tard, il a toujours aussi faim de victoire. "La chose dont je suis le plus fier, c'est que personne ne se contente de cela. Personne ne se satisfait d'avoir gagné un Super Bowl. Je veux dire que tout le monde essaie de s'améliorer chaque jour. Ce n'est pas le cas dans toutes les équipes et dans tous les vestiaires", a-t-il confié avant la rencontre de dimanche. "Au final, ce n'est qu'un match de football. Il y aura des hauts et des bas. Le plus important, c'est d'être prêt à rester solide dans l'adversité et je suis heureux d'avoir une autre occasion de disputer ce match."

Victime d'une commotion cérébrale contre Cleveland en play-offs, il a longtemps été incertain pour la fin de la saison. Il s'est néanmoins remis de cette blessure pour ensuite écarter Buffalo et décrocher son billet pour le Super Bowl. Face à lui, il va retrouver le vétéran Tom Brady considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. À 43 ans, le quarterback des Buccaneers va devenir le plus vieux joueur de l'histoire à participer à un Super Bowl. Ce choc des générations sera au cœur de cette rencontre. Patrick Mahomes espère suivre les traces de son glorieux aîné : "Si tu es un jeune sportif et que tu ne prends pas exemple sur Tom Brady, alors tu es fou. Il a du succès depuis tant d'années, continue à s'améliorer, ne se contente jamais du niveau qu'il atteint... C'est le type de génie que tu t'efforces de suivre et que tu veux être en grandissant".

Le plus gros contrat sportif de l'histoire

Beaucoup prédisent à Patrick Mahomes un destin aussi brillant que celui de Tom Brady. Sur le plan financier, il est déjà entré dans l'histoire l'an dernier en signant le plus gros contrat sportif de tous les temps. Après avoir remporté le Super Bowl, il a renouvelé son contrat pour une durée de 10 ans et pour le montant record de 450 millions de dollars. Ce montant est trois fois plus élevé que celui de l'ancien record en Ligue professionnelle de football américain (NFL), Matt Ryan, des Atlanta Falcons, qui avait prolongé pour 150 millions de dollars sur cinq ans en 2018.

Mais pour le joueur, il ne s'agit pas seulement d'une histoire de gros sous. "C'est ce que j'ai toujours essayé de construire : suivre mes passions et faire les choses au meilleur de mes capacités", a-t-il soutenu lors de cette signature. "Cela n'a jamais été une question d'argent. Je suis heureux que nous ayons conclu ce contrat. Je peux avancer et je resterai le même joueur et la même personne que j'ai toujours été."

Animé d'une énorme confiance en soi, Mahomes est entouré de coéquipiers qui ont une foi inébranlable en lui. Au-delà du sport, il s'est aussi fait remarquer par son engagement. Alors que son rival Tom Brady a longtemps affiché son amitié avec Donald Trump, Patrick Mahomes, né d'un père noir et d'une mère blanche, est devenu l'une des voix du sport américain dans la lutte contre l'injustice raciale. "Je vais faire ce en quoi je crois, ce que je crois être juste. Et je vais faire ce que je peux pour me battre pour l'égalité. Je pense que j'ai déjà montré mon engagement. Je vais continuer ce combat", avait-il expliqué en août 2020 après l'affaire Jacob Blake, un jeune Afro-Américain grièvement blessé par des tirs policiers le 23 août à Kenosha, dans le Wisconsin.

"On se demande si un joueur ou un autre va mettre un genou à terre. Mais le vrai sujet, c'est pourquoi on a commencé à s'agenouiller et c'est à cause de l'injustice sociale et des violences policières. C'est ça le plus important", avait-il ajouté en faisant référence au mouvement lancé par l'ancien joueur de football Colin Kaepernick en 2016 avant le début des rencontres de NFL. Le joueur est également très impliqué dans sa communauté, notamment à travers son association "15 and the Mahomies Foundation", dont la mission principale est d'améliorer la qualité de vie d'enfants, que ce soit sur le plan de la santé ou de leur bien-être.

Patrick Mahomes n'est pour l'instant pas près de partir de Kansas City. Il est lié avec les Chiefs jusqu'au terme de la saison 2031. L'année 2021 débute en tout cas sous les meilleurs auspices. En plus de la joie de participer à une nouvelle finale, le jeune joueur devrait être papa pour la première fois dans les prochains jours.

