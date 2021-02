Football européen : le Barça s'impose avec un super Messi, l'AC Milan reprend la tête

Le FC Barcelone, avec une entrée en jeu décisive de sa superstar Lionel Messi en seconde période, s'est imposé 3 à 2 sur le terrain du Betis Séville et conserve ainsi la 2e place du classement. En Italie, l'AC Milan a repris la tête, devant l'Inter et la Juventus, en battant facilement la lanterne rouge Crotone (4-0), grâce notamment à un doublé de Zlatan Ibrahimovic.

• Liga : Messi régale

Le FC Barcelone, qui était mené 1-0 à la pause après l'ouverture d'Iglesias à la 38e minute, a réussi à inverser la tendance face au Betis Séville. L'entrée de Lionel Messi à la 57e minute a changé le match, avec un but inscrit seulement deux minutes plus tard. Neuf minutes plus tard, les Catalans ont pris l'avantage sur un but contre son camp de Victor Ruiz (68e). Mais l'ancien défenseur de Villarreal se rachetait de la plus belle des manières à la 75e minute, en égalisant de la tête sur un coup franc tiré par Nabil Fekir, auteur d'un très bon match. Le Barça réussissait cependant à arracher les trois points de la victoire sur un but splendide du jeune attaquant Trincao, entré en jeu à la 57e, d'une frappe enroulée du gauche en pleine lucarne (87e). Lionel Messi et les siens en sont désormais à onze matches sans défaite, dont neuf victoires, six d'affilée. Les Barcelonais sont deuxièmes de Liga, devant le Real Madrid vainqueur samedi à Huesca (2-1). L'équipe de Ronald Koeman reste cependant sept longueurs derrière le leader, l'Atlético, qui recevra le Celta Vigo lundi en clôture de la journée.

• Ligue 1 : le PSG domine le "classique"

Le PSG, réaliste, a remporté le 100e Clasico sur le terrain de Marseille (2-0). Sans être brillants, les Parisiens ont donné une leçon de réalisme à l'OM, pour prendre la revanche du match aller perdu dans la capitale. Kylian Mbappé (9e) et Mauro Icardi (24e), buteurs, ont fait oublier que Neymar a démarré comme remplaçant en raison d'une gastro-entérite. Paris (3e, 51 pts) reste ainsi solidement attaché au podium et au contact du leader Lille, vainqueur à Nantes (2-0) dimanche. Dépassés samedi par Lyon, les Lillois ont repris la tête de la Ligue 1 en s'imposant à La Beaujoire, grâce à un doublé de Jonathan David, face à des Nantais désormais barragistes après ce 15e match sans victoire.

• Serie A : Zlatan dépasse les 500 buts

L'AC Milan a repris la tête de la Serie A, devant l'Inter et la Juventus, en battant facilement la lanterne rouge Crotone (4-0) dimanche, avec à la clé un doublé de Zlatan Ibrahimovic, qui a ainsi marqué ses 500e et 501e buts en club. Crotone a bien résisté pendant une demi-heure face à un Ibrahimovic très remuant, jusqu'à ce que le vétéran suédois montre la voie en ouvrant le score : un tir imparable du droit dans le petit filet (30e). Il fallait encore faire le break, pour rassurer définitivement le leader de la Serie A. Et c'est Ibrahimovic qui s'est occupé de la besogne, alors que la défense de Crotone l'avait laissé tout seul aux six mètres (64e). De son côté, l'Inter était allée battre la Fiorentina vendredi (2-0), puis la Juve avait fait de même, sur le même score, samedi à Turin contre l'AS Rome.

• Premier League : Liverpool humilié

Manchester City a infligé dimanche une troisième défaite de rang à domicile à Liverpool, écrasé 4-1 et dont les chances de défendre son titre sont sérieusement compromises après 23 journées de Premier League. Les Citizens se sont imposés après un festival d'erreur défensives des Reds. Gundogan, qui avait manqué un pénalty en première mi-temps, a su se reprendre en inscrivant un doublé en seconde période aux 49e et 73e minute. Trois minutes plus tard, Sterling est venu inscrire son premier but contre Liverpool depuis son départ. Enfin, à la 83e minute, Foden est venu conclure la victoire d'un magnifique but. Mohamed Salah avait égalisé à la 66e minute sur pénalty. Au classement, Liverpool est quatrième et accuse un retard de 10 points sur le leader citizen. Avec le retour de son attaquant-buteur Harry Kane, Tottenham a pour sa part renoué avec le succès en battant le relégable West Bromwich Albion (2-0), dimanche, et s'accroche au wagon européen. Dans le deuxième match de l'après-midi, Leicester n'a pas pu faire mieux qu'un nul vierge (0-0) à Wolverhampton, malgré le retour de son buteur fétiche, Jamie Vardy, entré à une demi-heure de la fin. Leicester conserve sa 3e place avec 43 points.

You love to see it 💙 Top result but the road is still long ✊🏾 pic.twitter.com/WZoYe2KFL3 — Raheem Sterling (@sterling7) February 7, 2021

• Bundesliga : le Bayern assure l'essentiel

Vendredi soir, le Bayern Munich (48 pts) a assuré ses arrières avant de partir pour le Qatar jouer le Mondial des clubs, en battant le Hertha Berlin 1-0 grâce à un but de Kingsley Coman. Cette 20e journée a été celle du statu quo, les cinq premiers du classement ayant gagné. La victime du week-end est Dortmund, le vice-champion en titre en pleine dégringolade, battu 2-1 samedi à Fribourg, qui stagne à la 6e place et désormais à 16 points du Bayern. Francfort, euphorique depuis décembre, est allé gagner dimanche 3-1 à Hoffenheim, et reprend après 20 journées la quatrième position de la Bundesliga, qualificative pour la Ligue des champions.

Our man of the match in the snowfall of Berlin: Kingsley Coman. ⚽️👌

And now ready for takeoff to the #FIFAClubWorldCup ✈️ pic.twitter.com/P1IX9Dl7OV — Thomas Müller (@esmuellert_) February 5, 2021

