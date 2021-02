Football : le Bayern Munich s'offre la Coupe du monde des clubs

Les joueurs du Bayern célèbrent leur victoire en finale de la Coupe du monde des clubs contre les Tigres de Monterrey, à Al-Rayyan, au Qatar, le 11 février 2021. © Karim Jaafar, AFP

Texte par : FRANCE 24

Il était le grand favori et il n'a pas déçu. Le Bayern Munich a remporté jeudi la Coupe du monde des clubs face aux Mexicains des Tigres (1-0), grâce à un but du Français Benjamin Pavard. Il s'agit du sixième titre des Bavarois en moins d'un an.