Biathlon : Anaïs Chevalier-Bouchet médaillée d'argent sur l'épreuve du sprint

La Française Anaïs Chevalier-Bouchet a remporté samedi la médaille d'argent du sprint aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka. La Tiril Eckhoff a remporté l'épreuve tandis que la Biélorusse Hanna Sola récupère le bronze.

Retour gagnant pour Anaïs Chevalier-Bouchet. À 28 ans, la Française a décroché samedi 13 février la médaille d'argent du sprint aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka, l'or revenant à la Norvégienne Tiril Eckhoff. La Biélorusse Hanna Sola a terminé 3e.

De retour sur le circuit cette saison après plus d'un an et demi d'absence pour cause de maternité, Anaïs Chevalier-Bouchet obtient la cinquième médaille de sa carrière aux Championnats du monde après le bronze en sprint (2017) et en relais (2017) et l'argent en relais (2016) et relais mixte (2017).

Au lendemain de son anniversaire, elle offre ainsi à la France son troisième podium dans ces Mondiaux après l'argent et le bronze gagnés par Simon Desthieux et Emilien Jacquelin lors du sprint hommes vendredi.

Les autres Françaises engagées sur le sprint terminent plus loin : Justine Braisaz-Bouchet termine 25e à 1'30'' malgré son 9/10 au tir, juste devant Julia Simon (28e). Anaïs Bescond est la dernière tricolore puisqu'elle termine 34e.

Deuxième médaille d'or pour Eckhofff

Eckhoff est de son côté sacrée pour la huitième fois sur le plan mondial et remporte son deuxième titre en sprint après celui glané en 2016. Elle en profite pour prendre la tête du classement général de la Coupe du monde, l'ex-leader, sa compatriote Marte Olsbu Røeiseland, ne finissant que 6e.

Il s'agit de la deuxième médaille d'or d'Eckhoff dans ces Championnats du monde après la victoire de la Norvège en relais mixte, mercredi en ouverture de la compétition.

Avec AFP

