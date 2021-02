Rugby : les Bleus gagnent en Irlande après dix ans d'attente

Le XV de France a réussi à battre dimanche l'Irlande à Dublin (13 -15) où il n'avait plus gagné depuis 2011 dans le Tournoi des Six Nations. Une précieuse victoire qui concrétise la bonne forme des Bleus dans l'édition 2021 de cette compétition.

Publicité Lire la suite

Cette victoire, Bernard Laporte n'a pas pu la vivre dans le stade de l'Aviva Stadium. Épidémie de Covid oblige, le président de la Fédération française de rugby n'avait en effet pas été autorisé à se rendra dans la capitale irlandaise pour accompagner les Bleus qui se sont déplacées avec une délégation restreinte. Mais le patron du rugby français a quand même savouré cette victoire du XV de France à Dublin, la première depuis le début de son mandat à la tête de la FFR en 2016.

Le dernier triomphe des Bleus en terre irlandaise dans le Tournoi des Six nations remontait en effet à février 2011, avec un écart de seulement 3 points (22-25). Dix ans après, le XV de France a renoué avec la victoire en s'imposant encore plus difficilement, dimanche 14 février, sur le score de 15 à 13.

Ce succès a mis du temps à se dessiner, les Irlandais monopolisant le ballon pendant les 25 premières minutes du match. Mais leur domination ne s'est soldée que par 3 points inscrits sur pénalité par leur ouvreur néophyte Billy Burns, chargé de remplacer le métronome irlandais Johnny Sexton contraint de déclarer forfait en raison d'une commotion cérébrale.

Les Bleus ont tenu bon et ont réussi à inscrire un premier essai à la 28e minute grâce à leur capitaine Charles Ollivon, sur l'une de leurs rares incursion dans le camp irlandais. Ils jouaient pourtant à ce moment-là en infériorité numérique en raison de l'expulsion temporaire du deuxième-ligne Bernard Le Roux. Devant au score (3-7) pour la première fois de la rencontre, les Bleus mettaient enfin la main sur ce match.

Ils ont repris la deuxième mi-temps avec un avantage de 7 points (3-10) et une furieuse envie de d'accentuer leur domination. À l'image du troisième-ligne centre français Grégory Alldritt, qui parvient à gagner de précieux mètres sur chacune de ses charges. Leurs efforts ont payé à la 55e minute avec un nouvel essai, signé par l'ailier Damian Penaud, de nouveau titulaire chez les Bleus après une longue période de blessure.

L'essai inscrit deux minutes plus tard par le talonneur irlandais Ronan Kelleher après une touche a rappelé aux Français que la victoire était loin d'être acquise, les Bleus ne possédant que 5 points d'avance à la 60e minute (10-15). Et ils ont dû batailler jusqu'à bout pour dominer de rugueux Irlandais qui ont réussi à inscrire une pénalité supplémentaire et à revenir à 2 points (13-15).

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne