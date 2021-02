Football européen : l'Inter Milan s'installe en tête, Liverpool ne répond plus

L'Intériste Lautaro Martinez (de profil, à droite) fête son troisième but avec ses coéquipiers et son entraîneur, Antonio Conte.

En Italie, l'Inter Milan a pris ce week-end la tête du championnat aux dépens de son ennemi héréditaire, l'AC Milan, en battant la redoutable Lazio Rome (3-1), grâce notamment à un doublé de Romelu Lukaku. En France, Lille a perdu des points en concédant un nul à domicile, au profit du PSG qui revient à un point de la première place.

• Liga : l'Atlético assure, le Barça régale

Insatiable, l'Atlético Madrid, pourtant diminué par les absences et les blessures, a maintenu la cadence en tête de la Liga en arrachant, samedi lors de la 23e journée de Liga, une précieuse victoire à Grenade (2-1), et confirmé qu'il avait l'étoffe d'un champion d'Espagne. De son côté, le buteur français Karim Benzema a permis au Real Madrid de s'imposer contre le FC Valence (2-0), dimanche, et de rester au contact de son rival madrilène (qui compte deux matches en moins), avec 5 points de retard. Grâce à ce résultat, les Merengues repassent devant le FC Barcelone (3e), qui a atomisé Alavés (5-1) la veille avec un doublé de sa star argentine Lionel Messi, et enregistré un 12e succès consécutif en championnat. Le FC Séville (4e) a lui enchaîné une 5e victoire d'affilée en Liga en l’emportant par la plus petite des marges contre la lanterne rouge, Huesca (1-0).

• Ligue 1 : le PSG fait le plein, Lille cale et Lyon trébuche

Le leader lillois a patiné à domicile contre Brest (0-0), dimanche lors de la 25e journée du championnat de France, laissant échapper de précieux points dans la course au titre. Un faux-pas qui profite au PSG tombeur de l’OGC Nice (2-1), et qui ne compte plus qu’un point de retard sur les Nordistes. À trois jours de son déplacement à Barcelone en Ligue des champions, le club de la capitale a assuré l’essentiel contre un adversaire à sa portée grâce à des buts de Julian Draxler et de Moise Kean.

Au cours d’une journée durant laquelle aucun des dix premiers n'a gagné mis part le PSG, les Lyonnais (3es) ont été piégés chez eux par Montpellier (1-2), tandis que les Monégasques (4es) n'ont dû qu'à une égalisation in extremis de leur capitaine Wissam Ben Yeder (90e+3) le fait de ne pas vivre la même mésaventure.

Incapable de s'imposer à Bordeaux en Ligue 1 depuis 1977, l'OM, toujours fébrile, n'a toujours pas rompu la malédiction (0-0), mais il au moins évité la défaite dans une rencontre où il a joué à neuf contre onze après les cartons rouges reçus par ses Argentins Leonardo Balerdi (55e) et Dario Benedetto (59e).

• Serie A : l'Inter s'installe dans le fauteuil de leader

L'Inter Milan a pris, dimanche, les commandes du championnat d'Italie grâce à sa nette victoire sur la Lazio Rome (3-1), au lendemain de la défaite surprise de l'AC Milan contre La Spezia (2-0), lors de la 22e journée de Serie A. Face à des Laziale en confiance et qui restaient sur une série de six victoires, l'Inter s'est principalement appliquée à défendre pour ensuite punir son adversaire en contre. À une semaine du derby milanais, le nouveau leader peut remercier son buteur belge Romelu Lukaku, auteur d'un doublé (300e but en carrière) et d'une passe décisive qui offrent aux Nerazzurri un point d'avance sur les Rossoneri, sept sur l'AS Roma (3e), facile vainqueur de l’Udinese (3-0) et huit sur la Juventus Turin (4e), battue sur la pelouse de Naples (1-0).

• Premier League : les Citizens creusent l'écart en tête

La 24e journée de Premier League a eu des airs de passation de pouvoir entre le champion en titre Liverpool, sèchement battu à l’extérieur par Leicester City (3-1), et le leader Manchester City, qui s'envole en tête du classement après sa victoire probante sur Tottenham (3-0). Les hommes de Pep Guardiola comptent 7 points d’avance sur leur dauphin Manchester United, tenu en échec par WBA (1-1), tandis que les Reds restent englués à la 4e place derrière Leicester, à 13 points des Citizens qui joueront mercredi un match en retard.

À noter qu’après trois matches sans victoire, Arsenal a réenclenché la marche avant en battant Leeds United à domicile (4-2), grâce notamment à un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang, son premier en Premier League.

• Bundesliga : l'Eintracht Francfort séduit, Leverkusen déçoit

Francfort s'est emparé, dimanche, de la 3e place de la Bundesliga grâce à une victoire sur Cologne (2-0), au détriment de Wolfsburg tenu en échec à domicile par Mönchengladbach (0-0). Avec désormais dix matches sans défaite, dont huit victoires, l'Eintracht se retrouve après 21 journées en position de premier poursuivant du Bayern Munich (leader avec 48 points et un match à jouer lundi) et son dauphin Leipzig, vainqueur vendredi d'Augsbourg (2-1).

Le Bayer Leverkusen a manqué, samedi, une occasion en or de monter sur le podium de la Bundesliga, lors de la 21e journée. Alors qu’il menait avec deux buts d’avance face à l'avant-dernier Mayence à la 89e minute, il a finalement concédé un nul invraisemblable dans le temps additionnel (2-2). De son côté, le Borussia Dortmund a été sauvé de justesse d'une défaite à domicile contre Hoffenheim, par son buteur norvégien Erling Haaland, qui a égalisé à la 81e minute (2-2).

