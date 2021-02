Rugby : le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié positif au Covid-19

Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galthié, a été diagnostiqué positif au Covid-19, a annoncé mardi la Fédération française de rugby.

Un test effectué lundi avait révélé un cas au sein de l'encadrement technique des Bleus et un autre "suspicieux et non avéré" concernant Galthié, qui a été retesté mardi. Joueurs et encadrement, réunis à Marcoussis, ont été placés à l'isolement.

Vainqueur dimanche de la sélection irlandaise à Dublin, le XV de France est actuellement leader du Tournoi des Six Nations et ambitionne de le remporter pour la première fois depuis 2011. Son prochain match doit avoir lieu le 28 février à Paris.

