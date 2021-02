Ligue Europa : Manchester United, Tottenham et l'AS Roma s'imposent

Le milieu de terrain de Manchester Bruno Fernandes a inscrit un doublé face à la Real Sociedad, jeudi 18 février en ligue Europa. © Marco Bertorello, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 3 mn

Les favoris ont tenu leur rang, jeudi, en Ligue Europa. Manchester United, Tottenham et l'AS Roma ont remporté leur 16e de finale aller. L'AC Milan et Leicester ont obtenu des matches nuls sur les pelouses de Belgrade et de Prague.