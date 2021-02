Mondiaux de biathlon : la France remporte le relais mixte simple

Julia Simon et Antonin Guigonnat se sont imposés jeudi dans le relais mixte simple de biathlon lors des Mondiaux à Pokljuka (Slovénie). Le premier sacre français dans cette jeune discipline.

Après deux sacres norvégiens, Antonin Guigonnat et Julia Simon ont enfin brisé l'hégémonie scandinave sur le relais simple mixte. Les deux Français ont remporté la médaille d'or jeudi 18 février lors de l'épreuve aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka, en Slovénie.

Simon et Guigonnat ont devancé la Norvège (Johannes Boe-Tiril Eckhoff) et la Suède (Sebastian Samuelsson-Hanna Oeberg) pour offrir un 2e titre, après l'or d'Emilien Jacquelin en poursuite, et une 6e médaille aux Bleus depuis le début de la compétition.

