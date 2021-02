Basket : au grand dam des joueurs, le NBA All-Star Game aura bien lieu

Le All-Star Game, match d'exhibition rassemblant les plus grandes stars de la NBA, aura bien lieu le 7 mars prochain, a annoncé jeudi l'organisateur, et LeBron James et Kevin Durant seront les capitaines des deux équipes. Pourtant, plusieurs participants dénoncent un show inutile au milieu d'une saison resserrée déjà éprouvante.

Le 70e All-Star Game aura bien lieu et la perspective n'enchante pas les stars de la NBA, LeBron James en tête. L'événement se tiendra le 7 mars à Atlanta, a annoncé jeudi 18 février l'instance organisatrice. Son patron, Adam Silver, estime que "c'était la bonne chose à faire".

Fortement décriée, la compétition de basket, qui réunit les meilleurs joueurs de NBA de la côte est et de la côte ouest, se déroulera dans l'antre de l'équipe des Atlanta Hawks, propriété du groupe audiovisuel Turner, diffuseur de l'événement.

Les joueurs ne bénéficieront donc pas d'une coupure sans tournoi d'exhibition, contrairement à ce qui avait été décidé avant le début de saison par la Ligue nord-américaine de basket.

"Il y a de l'argent en jeu"

Plusieurs stars sélectionnées ont critiqué ces derniers jours la perspective de devoir participer à un All-Star Game au cœur d'une saison au calendrier resserré, du fait de la pandémie de Covid-19, et qui a débuté peu de temps après la précédente.

"Nous avons repris le championnat après une intersaison de 71 jours. À ce moment-là, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de All-Star Game, mais une belle petite pause" de cinq jours. "Et là, ils nous organisent un ASG comme ça. C'est comme nous asséner une gifle", a récemment pesté LeBron James, capitaine pour la conférence ouest.

"Je pense que chaque joueur avait hâte d’avoir cinq jours de repos, voire même sept. On doit tous suivre le leader (LeBron James, NDLR). Il n’est pas impatient et n’a aucune énergie pour ce match, et je ressens la même chose. Je me fous de l'ASG aujourd’hui. On ne peut pas voir nos familles", a réclamé le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo. "Je veux voir ma famille, je ne veux pas me préoccuper de l'All-Star Game. Je veux voir mon petit frère en Espagne, ou qu’il puisse venir. Donc c’est pareil pour moi, je n’ai aucune envie de faire ce match."

"On se rend bien compte de ce qui se passe à ce niveau. On sait tous pourquoi on va le jouer. Il y a de l’argent en jeu. C’est une occasion pour amasser plus d’argent. En gros, on fait tout simplement passer l’argent avant la santé en ce moment. On joue des matchs alors qu’il y a encore une pandémie là-dehors, avec tous ces protocoles et ces règles, donc ça ne m’étonne pas tellement", a dénoncé Kawhi Leonard, l'ailier des Clippers.

"Pour l'intérêt de tous"

"J'entends les autres points de vue. Aucune décision pendant cette pandémie n'est prise sans la notion d'incertitude et de risque. Celle-ci en fait partie. Et pourtant, c'est mon travail d'équilibrer les choses pour l'intérêt de tous et, en fin de compte, il me semble que (cet All-Star Game) est la bonne chose à faire pour aller de l'avant", a plaidé Adam Silver sur ESPN jeudi.

Reste désormais à savoir si James (17e participation) et ses partenaires étoilés feront ce pas, comme cela est néanmoins attendu, ou si certains défieront la NBA en n'y participant pas, au risque d'une potentielle sanction financière.

Aux côtés du "King", le cinq de la conférence Ouest comprend le meneur Stephen Curry, dont la saison passée fut plombée par une fracture à une main et qui brille de nouveau avec Golden State, les deux perles européennes, le Serbe Nikola Jokic (Denver) et le Slovène Luka Doncic (Dallas), ainsi que Kawhi Leonard.

À l'Est, Kevin Durant a concentré le plus de suffrages, récompensé pour son retour au plus haut niveau avec Brooklyn, après un an et demi d'absence dû à une rupture du tendon d'Achille droit. Il évoluera avec Giannis Antetokounmpo, le pivot camerounais Joel Embiid (Philadelphie, leader à l'Est), Bradley Beal (Washington), meilleur marqueur de la saison, et Kyrie Irving (Brooklyn).

Le match des étoiles sera précédé d'un concours de tirs à trois points et du "skill challenge" (exercice de dextérité). Un concours de dunk aura lieu à la mi-temps.

En plus des festivités sur le parquet, la NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont annoncé faire don de plus de 2,5 millions de dollars aux HBCUs (les "Universités historiquement noires", initialement uniquement réservées à la communauté afro-américaine, NDLR), et aux organismes en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

À ce titre, les organisateurs ont également indiqué dans ce communiqué que les mesures contre le Covid-19 seraient renforcées avec la mise en place d'une "minibulle" sanitaire et une augmentation des tests PCR. Les joueurs se rendront à Atlanta et en partiront par avions privés.

Enfin, le match se déroulera à huis clos, ce qui n'a pas empêché la maire d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, d'insister pour que "les fans ne viennent pas faire la fête" dans sa ville.

