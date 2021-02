Rugby: après Dupont, de nombreux cas de Covid-19 détectés chez les Bleus à huit jours d’un match

Les Bleus fêtent leur victoire sur l'Irlande lors du Tournoi des six nations, le 14 février 2021 à Dublin. © Pool via REUTERS - Brian Lawless

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le pilier Mohammed Haouas (Montpellier) et l'ailier Gabin Villière (Toulon) ont été testés positifs au Covid-19, les deuxième et troisième cas chez les joueurs des Bleus après Antoine Dupont, a annoncé samedi la Fédération française de rugby à huit jours du match face à l'Écosse. Le nombre de cas est désormais de sept parmi toute l’équipe et le personnel.