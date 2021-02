Football : l'OM et l'OL se neutralisent dans un "olympico" avec peu d'occasions

Le milieu de terrain brésilien de Lyon, Lucas Paqueta, et le milieu de terrain français de Marseille, Dimitri Payet, lors du match entre l'OM et l'OL au stade Vélodrome à Marseille, le 28 février 2021.

L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais n'ont pas réussi à se départager (1-1) au stade Vélodrome, dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Ce partage des points ne satisfait personne : l'OM reste à deux points de la 5e place et l'OL à trois points de Lille, le leader de la Ligue 1.

Dans ce choc des Olympiques au stade Vélodrome, dimanche 28 février, c'est l'OM qui joue à domicile mais c'est bien l'OL qui se montre à son avantage en début de match. Bien présents mais peu menaçants – plusieurs frappes hors de la surface, mais aucune cadrée –, les Lyonnais prennent logiquement l'avantage avec une frappe enveloppée petit filet de Toko Ekambi, esseulé au second poteau à la réception d'un centre de Dubois (21e, 1-0).

Une réaction de l'OM est attendue, elle arrive finalement sur un centre de Payet pour Milik (27e). L'attaquant olympien, surpris de recevoir ce ballon manqué par Dubois, ne convertit pas l'occasion à quelques mètres de la cage lyonnaise. Dans les minutes suivantes, les Marseillais enchaînent les coups de pied arrêtés mais sans réalisme, à l'image de cette tête de Thauvin au-dessus du cadre sur un centre de Payet (33e).

Les occasions franches ne sont pas légion dans cette première période, mais la maîtrise est lyonnaise. Sur un centre de Cornet, l'OL passe près du 2-0 mais la tête de Depay au point de penalty manque de peu le cadre de Mandanda (37e). Quelques minutes plus tard, le vent tourne en faveur de l'OM. L'arbitre siffle un penalty sur une main de Paqueta, et Milik convertit l'occasion en prenant à contrepied Lopes (44e, 1-1). C'est sur ce score que les 22 acteurs rentrent aux vestiaires.

Une exclusion, un peu de tension et peu d'occasions

La rencontre reprend avec un manque de rythme de part et d'autre. Dix longues minutes sans occasion, jusqu'à la frappe de Depay à l'entrée de la surface qui rase le montant gauche de Mandanda (55e). Dans la foulée, Thauvin fait une incursion dans la défense lyonnaise et centre au second poteau sur Kaoui, dont la demi-volée trouve le petit filet extérieur de Lopes (56e). Milik envoie, ensuite, une frappe écrasée dans les gants de Lopes (60e), servi là aussi par Thauvin.

Quelques minutes plus tard, la rencontre peut basculer avec l'exclusion de Paqueta pour une semelle sur Payet (70e). Le milieu de terrain brésilien reçoit un second carton jaune après avoir déjà été sanctionné en première mi-temps sur l'action du penalty. Le coach de l'OL, Rudi Garcia, fait alors le choix de la défense en faisant rentrer De Sciglio et Guimaraes à la place de Cornet et Aouar.

Et depuis cette expulsion, la tension monte d'un cran sur le terrain. D'abord entre Payet et Mendes, sanctionnés tous deux d'un carton jaune pour un accrochage (77e). Même scénario deux minutes plus tard entre Gonzales et Depay, pour la même sanction (79e).

L'OM joue un pressing haut tandis que l'OL reste en défense en cette fin de match. Les Lyonnais s'en remettent à Depay pour un exploit offensif, et ils croient pendant quelques secondes arracher la victoire sur une action de leur attaquant dans la défense marseillaise, lancé par Cherki. Mais le but est refusé pour un hors-jeu au départ de l'action (83e).

L'OM ne profite pas de sa supériorité numérique, et le match se termine sur un score nul. Au classement, c'est l'OL qui ne réalise pas une bonne affaire : avec 56 points, les Lyonnais sont à trois points de Lille et ne profitent pas de la contre-performance du leader de la Ligue 1, neutralisé plus tôt par Strasbourg (1-1) sur le même score que cet "olympico".

