Foot européen : la Ligue 1 se resserre, le Barça enchaîne

En Liga, le FC Barcelone a enchainé son 15e match de suite sans défaite, ce qui le place provisoirement à la deuxième place. En Italie, rien ne semble désormais capable d'arrêter le Milan AC et l'Inter Milan. En France, la tête du championnat s'est encore resserrée, annonçant un sprint final haletant.

Ligue 1 : Lille, Lyon, le PSG et Monaco dans un mouchoir de poche

Quatre clubs qui se tiennent de quatre petits points, à l'issue de plus des deux tiers du championnat : la Ligue 1 est passionnante pour son exercice 2020/2021 et la 27e journée a encore raccourci les écarts.

Lille et Lyon ont laissé échapper des points. Le premier, après sept victoires et un nul, s'est laissé surprendre par Strasbourg (16e), qui lutte pour son maintien. Le second, a laissé sa deuxième place au PSG après avoir concédé le match nul face à l'OM lors d'un "Olympico" d'une belle intensité.

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, ont réagi à leur couac de la semaine passée contre Monaco en battant facilement la lanterne rouge Dijon 4 à 0 tandis que les Monégasques ont signé leur neuvième succès en 10 matches face à Brest (0-2) pour revenir au pied du podium.

Par ailleurs, Julien Stéphan, entraîneur du Stade rennais depuis décembre 2018 et qui avait mené les Rouges et Noirs à la troisième place l'an passé, a démissionné lundi après une nouvelle défaite face à Nice vendredi (2-1) qui a fait dégringolé les Bretons à la 9e place du championnat.

Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan. Le club remercie Julien pour ces 9 années passées au sein des « Rouge et Noir » et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 1, 2021

Liga : l'Atlético prend de l'avance, le Barça continue sa série face à Séville

Le FC Barcelone s'est imposé à Séville 2 à 0 samedi lors de la 25e journée de Liga, dans un match important dans la course au podium, voire au titre. Cette victoire, acquise grâce à Ousmane Dembélé et Lionel Messi, permet aux Catalans de prolonger leur série d'invincibilité en championnat (15 matches), et de passer provisoirement deuxième au classement, à cinq longueurs de l'Atlético Madrid.

Grâce à sa pépite Joao Felix, l'Atlético Madrid a dominé Villarreal (7e) 2-0 dimanche et reprend provisoirement six points d'avance sur le Real Madrid (3e, 52 pts), qu'il rencontre dans une semaine pour le derby de la capitale espagnole et un choc au sommet. Avant cela, les hommes de Zizou affronteront lundi la Real Sociedad (5e) en clôture de la 26e journée.

Serie A : les deux Milan impressionnent, la Juventus voit le titre s'éloigner

L'AC Milan, qui s'est relancé dimanche soir à l'Olimpico face à la Roma (2-1), et l'Inter Milan, leader facile contre le Genoa (3-0), s'échappent en tête du Championnat d'Italie en profitant des points perdus samedi par la Juventus à Vérone (1-1).

L'Inter peut rêver de plus en plus fort. Les Nerazzurri conservent quatre points d'avance sur leur dauphin rossonero mais en comptent désormais dix sur les Bianconeri, eux-mêmes rejoints à la troisième place par l'Atalanta Bergame après sa victoire sur la Sampdoria (2-0) à Gênes.

L'autre mauvaise affaire de la journée est pour la Roma : désormais 5e, elle est provisoirement en dehors de la "Zone champions". En effet, seuls les quatre premier du championnat italien participent à la Ligue des champions.

Premier League : Chelsea et Man U se neutralisent, Liverpool redémarre la machine

Chelsea et Manchester United s'affrontaient dimanche pour le choc au sommet de la 26e journée du championnat d'Angleterre. Le match a tenu ses promesses en terme d'intensité mais a été si serré que personne n'a su le faire basculer (0-0). Conséquence : Les Red Devils confortent leur place de dauphin de Manchester City, à 12 longueurs du leader. Chelsea revient, lui, à un point du 4e, West Ham, dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions.

Éliminé jeudi en Ligue Europa, à domicile, par le Slavia Prague (2-0), Leicester a connu une nouvelle déconvenue face à Arsenal. Avec 49 points, les Foxes, troisièmes, ne font pas le trou sur West Ham (45 points), battu samedi et voit Manchester United prendre un point d'avance pour la place de 2e.

Tottenham a écrasé Burnley (4-0) avec un Gareth Bale très en verve. Le Gallois, associé à Harry Kane et Son Heung-Min en attaque, a produit sa meilleure prestation depuis son retour en prêt à Tottenham, pour dominer un faible Burnley. Les Spurs, avec 39 points, sont en embuscade à 6 longueurs des 4 premières places qui envoient en Ligue des Champions, avec un match en moins.

Tout autre résultat qu'une victoire aurait été catastrophique face à une équipe qui n'a pris que 11 points en 26 matches. Aussi, Liverpool a pris ses responsabilités en allant l'emporter chez la lanterne rouge Sheffield United. Les Reds ont relancé leurs chances d'accrocher la Ligue des champions en revenant à 2 points du Top 4 et six points du podium.

Bundesliga : Leipzig renversant, le Bayer Leverkusen sombre

Mené 2-0 à domicile par Mönchengladbach, Leipzig a arraché au courage une victoire 3-2 samedi dans le temps additionnel de la 23e journée de Bundesliga, qui lui permet de rester deuxième à deux points du Bayern, facile vainqueur 5-1 dans l'après-midi du mal classé Cologne.

Le Bayern est en tête avec 52 points, devant Leipzig (50 pts). Wolfsburg (45 pts) et Francfort (42 pts) complètent le top-4, qualificatif pour la Ligue des champions.

Pour le Bayer Leverkusen, c'est plus compliqué. Éliminé en Ligue Europa jeudi, le Bayer a été battu 2-1 à domicile par Fribourg et manque l'occasion de se rapprocher de la quatrième place.

