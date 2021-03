Football : le siège du FC Barcelone perquisitionné, plusieurs arrestations

À six jours des élections pour la présidence du club, la police a mené une opération au siège du FC Barcelone, lundi. Selon plusieurs médias catalans, l'ancien président démissionnaire Josep Maria Bartomeu serait ciblé.

La police catalane a mené, lundi 1er mars, une opération au siège du FC Barcelone, à six jours des élections pour la présidence du club, a annoncé un porte-parole.

"Nous sommes en train d'effectuer une opération en ce moment-même avec des agents du département des délits économiques", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police régionale, tandis que des sources policières ont indiqué qu'il s'agissait de perquisitions.

Plusieurs personnes ont été arrêtées mais leur identité n'a pas été révélée par le porte-parole de la police régionale catalane.

Selon le quotidien sportif catalan de référence Marca et la radio Cadena Ser, l'ancien président démissionnaire Josep Maria Bartomeu a été arrêté et serait la cible de l'enquête. Les deux médias assurent aussi que le directeur général en place, Oscar Grau, et le directeur juridique, Roman Gomez Ponti, ont également été interpellés.

Une perquisition liée au "BarçaGate" ?

Selon les médias espagnols, les perquisitions menées au siège du FC Barcelone sont liées à l'enquête sur le "BarçaGate", une affaire qui a fait surface il y a un an.

Le 17 février 2020, le FC Barcelone avait démenti être à l'origine d'une campagne de calomnies visant des figures du club sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer l'image de Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné le 27 octobre dernier.

La Cadena Ser avait montré dans une enquête que le Barça avait versé un million d'euros en six factures distinctes à l'entreprise I3 Ventures, avec qui le club a depuis coupé les ponts.

"Les a-t-on chargés de surveiller les réseaux sociaux ? La réponse est oui. Les a-t-on chargés de discréditer des personnes ou institutions sur les réseaux sociaux ? La réponse est non. Et nous poursuivrons tous ceux qui nous accusent de cela", s'était alors défendu Bartomeu, qui a finalement jeté l'éponge fin octobre.

Cette opération policière intervient à six jours des élections pour la présidence du FC Barcelone prévues dimanche, où les socios (supporters-actionnaires) seront appelés à choisir entre Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font.

